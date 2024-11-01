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ТАСС

Песков: все планы Зеленского имеют цель скорее "затянуть по уши" в войну Запад

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Представитель Кремля таким образом прокомментировал планы Киева получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Так называемые мирные планы Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну страны Запада, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы" - секретные, не секретные - они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о планах Зеленского получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk. "Вот все ухищрения имеют во такую конечную цель, вот так мы к этому и относимся", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Зеленский раскритиковал западные СМИ, которые, по его мнению, раскрыли конфиденциальную информацию, опубликовав сведения о том, что Киев запрашивал у Вашингтона ракеты Tomahawk. Так, издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что в закрытой части плана Зеленского содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, радиус действия которых составляет около 2,4 тыс. км. По информации газеты, американские чиновники сочли это "абсолютно невыполнимым требованием". Зеленский не смог убедить Вашингтон принять решение по ударам вглубь территории России западным оружием, отметило издание. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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