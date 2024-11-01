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Европейская компания построит в США завод по производству ракетных двигателей

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Фото: Massimo Paolone / LaPresse / Globallookpress.com
Фото: Massimo Paolone / LaPresse / Globallookpress.com.

Avio построит в США завод по производству ракетных двигателей

Европейская компания Avio запланировала построить в США завод по производству твердотопливных ракетных двигателей. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Открытие завода на территории Соединенных Штатов планируется в 2028 году. В настоящее время девелоперская фирма ACMI Properties ищет для Avio место для строительства завода. С местонахождением будущего предприятия стороны планируют определиться в первой половине 2025 года.

В июле издание сообщило, что США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы. Контракт между американской корпорацией Raytheon и итальянской аэрокосмической компанией Avio предполагает разработку и производство твердотопливных ракетных двигателей на территории Европы, выпуск которых в достаточных объемах внутри США невозможен ввиду растущего спроса, возникшего на фоне специальной военной операции.

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Страны
США
Компании
Raytheon
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