Руслан Пухов посетил Мариупольский филиал Нахимовского военно-морского училища

Как сообщило российское военное ведомство, руководитель комиссии Общественного совета при Минобороны России по военному строительству и научным исследованиям в сфере обороны и национальной безопасности Руслан Пухов посетил филиал Нахимовского военно-морского ордена Почета училища в Мариуполе.

В ходе визита библиотеке училища были переданы в дар 300 книг по истории российского флота, международным отношениям и военному делу. Кроме этого, были переданы ценные подарки и памятные сувениры для преподавателей и воспитателей нахимовцев, которые были собраны компаниями "Рособоронэкспорт" и "Ремдизель".

Заместитель начальника филиала НВМУ капитан 2 ранга Сергей Ануфриев поблагодарил Общественный совет при Минобороны России за преподнесенные в дар книги и ценные подарки, а также передал приглашение начальника филиала контр-адмирала запаса Сергея Екимова в адрес председателя Общественного совета Павла Гусева с предложением посетить училище и выступить перед его воспитанниками.