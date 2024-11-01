Войти
ЦАМТО

Норвегия профинансирует передачу Румынией ЗРК "Пэтриот" Украине

227
0
0
Patriot
Patriot.
Источник изображения: © AP Photo/ Ariel Schalit

ЦАМТО, 31 октября. Норвегия выделит 1,4 млрд. норв. крон (около 128 млн. долл. по текущему курсу) на усиление системы ПВО Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Вместе с другими странами Норвегия выделяет финансирование, которое позволит Румынии отправить на Украину ЗРК "Пэтриот". Финансирование будет осуществляться в рамках "Программы поддержки Нансена".

Как указал норвежский премьер, предоставление средств ПВО Украине является приоритетным направлением для Норвегии.

По его словам, "улучшение системы ПВО являлось одной из самых важных потребностей Украины с начала конфликта. Без современного оборудования ВС Украины не способны защитить военные объекты и подразделения вооруженных сил".

Норвегия уже несколько раз отдавала приоритет усилению ПВО Украины, как за счет безвозмездной передачи ЗРК из состава вооруженных сил страны, так и в рамках международных инициатив по сотрудничеству. Среди прочего, Норвегия передала ЗРК NASAMS, предоставила инструкторов для обучения применению средств ПВО украинских военнослужащих. Ранее, в этом году, Норвегия выделила около 4 млрд. норв. крон (365 млн. долл.) на финансирование украинской ПВО, в том числе в рамках инициативы Германии по закупке ракет "Пэтриот" для Украины. В рамках саммита НАТО летом 2024 года правительство Норвегии объявило, что 1 млрд. норв. крон из этой суммы будет использован в сотрудничестве с Германией для передачи ВС Украины полной батареи ЗРК IRIS-T, а также ремонта и обслуживания средств ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Румыния
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ