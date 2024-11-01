Норвегия профинансирует передачу Румынией ЗРК "Пэтриот" Украине

ЦАМТО, 31 октября. Норвегия выделит 1,4 млрд. норв. крон (около 128 млн. долл. по текущему курсу) на усиление системы ПВО Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Вместе с другими странами Норвегия выделяет финансирование, которое позволит Румынии отправить на Украину ЗРК "Пэтриот". Финансирование будет осуществляться в рамках "Программы поддержки Нансена".

Как указал норвежский премьер, предоставление средств ПВО Украине является приоритетным направлением для Норвегии.

По его словам, "улучшение системы ПВО являлось одной из самых важных потребностей Украины с начала конфликта. Без современного оборудования ВС Украины не способны защитить военные объекты и подразделения вооруженных сил".

Норвегия уже несколько раз отдавала приоритет усилению ПВО Украины, как за счет безвозмездной передачи ЗРК из состава вооруженных сил страны, так и в рамках международных инициатив по сотрудничеству. Среди прочего, Норвегия передала ЗРК NASAMS, предоставила инструкторов для обучения применению средств ПВО украинских военнослужащих. Ранее, в этом году, Норвегия выделила около 4 млрд. норв. крон (365 млн. долл.) на финансирование украинской ПВО, в том числе в рамках инициативы Германии по закупке ракет "Пэтриот" для Украины. В рамках саммита НАТО летом 2024 года правительство Норвегии объявило, что 1 млрд. норв. крон из этой суммы будет использован в сотрудничестве с Германией для передачи ВС Украины полной батареи ЗРК IRIS-T, а также ремонта и обслуживания средств ПВО.