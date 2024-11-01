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РИА Новости

Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Белта: Лавров и Рыженков обсудили разработку документа о гарантиях безопасности

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и РФ Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили в четверг разработку документа о гарантиях безопасности Минска и Москвы, сообщает Белта.

Встреча прошла на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров во время встречи в Минске 31 октября обсудили разработку документа о гарантиях безопасности", - сообщает госагентство.

Как сообщалось, в июле на полях саммита ШОС Рыженков рассказал, что Белоруссия и Россия продолжают обсуждение проекта договора о гарантиях безопасности. "Несколько раундов еще будет. К нам приедет и замминистра иностранных дел (России - ред.). Здесь все идет так, как надо", - сказал министр.

Говоря о развитии двусторонних отношений, Рыженков отметил, что никаких экстренных вопросов на повестке дня не стоит.

"Нам надо хорошо подготовиться к заседанию ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства - ред.), празднованию 25-летия подписания договора о Союзном государстве. Есть ряд документов, которые очень важны с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства. Поэтому работа предстоит достаточно большая. И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности", - сказал белорусский дипломат.

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