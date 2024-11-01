Служба в зените: как работают ЗРК «Тор-М2» на донецком направлении

Новая модификация комплекса эффективно действует против американских беспилотников

Беспилотники врага угрожают нашим войскам не только непосредственно на линии фронта, но и на удалении от нее. С вражескими разведчиками и дронами-камикадзе ведут борьбу с помощью современного ЗРК «Тор-М2». Эта версия комплекса не только обладает расширенным по сравнению с предшественниками боекомплектом, но и эффективна против беспилотной авиации. «Известия» узнали, как несут боевое дежурство в ДНР зенитчики группировки «Центр» и с какими целями сталкиваются.

Сбивают все виды беспилотников

— Поражаем разведывательные беспилотные летательные аппараты, также «свичи» (барражирующий боеприпас Switchblade производства США. — «Известия»), всё, что угрожает в небе. Машина у нас хорошая, экипаж подготовленный. Но самое главное, командир у нас профессиональный, — рассказывает сержант Александр Иванов.

Появление новой модификации американского беспилотника-камикадзе «Свитчблейд» на донецком направлении — последняя новость, которая обсуждается. За короткий период с ними столкнулись достаточно массово. Опознанные обломки БПЛА дают возможность предположить, что это модель Switchblade 600 с дальностью действия до 40 км. Ранее на Украине массово применялась только модель Switchblade 300, небольшой переносной дрон-камикадзе, который в 2022 году был поставлен на Украину и без особого успеха использовался в качестве усиления на переднем крае. Особенность обеих моделей Switchblade — конструкция с раскладными крыльями, благодаря которой его можно переносить в компактном пусковом контейнере и быстро готовить к применению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Помимо них, угрозой остаются украинские беспилотные разведчики «Лелека» и «Фурия». Враг применяет их для поиска целей в тылу, поэтому зенитчики после уничтожения БПЛА должны сразу же уводить машины на запасные огневые позиции. Нередко один беспилотник используется для вскрытия позиций и дальнейшего наведения на них ракет.

Сержант Александр Иванов в свои 42 года служит уже второй год в зоне специальной военной операции, куда пришел добровольцем. До этого не проходил срочную службу, а в мирной жизни работал кровельщиком.

— У меня зять погиб тут, был мобилизованный. И я пошел — почему это зять пошел, а я бы дома оставался? Жена поначалу плохо отреагировала, но потом поняла, что надо защищать Родину, чтобы враг не добрался до нашей семьи. Дети переживали, конечно. До сих пор переживают, но поняли. Боевого опыта не было, здесь уже всему обучили. Всё, что я умею, — это благодаря моему командиру. С ним очень легко работать, хоть он и молодой, но очень хороший командир, — объясняет Александр. За время службы он, помимо прочего, участвовал в уничтожении американского разведывательного БПЛА, за которое расчет представлен к госнаградам.

За штурвалом боевой машины механик-водитель рядовой Игорь Сирюков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Ему 55 лет и, по его словам, он всю взрослую жизнь водит грузовые автомобили «КаМАЗ», поэтому управление и обслуживание «Тора» далось ему относительно легко. На службу он тоже пришел добровольцем.

— Устал смотреть, как глумятся тут над мирными жителями. Если не я, то кто ещё? Я смотрел новости, и опять где-то, по-моему, в Донецке, был ракетный удар, погибло много людей, в том числе дети. Ну за детей сам Бог велел. У меня двое детей, три внучки. Старшей пятый год, а младшей четвертый месяц только, — рассказывает рядовой Сирюков. Он подал заявление через сайт «Госуслуги», пока был на работе, и потом сообщил семье о своем решении. Сын поддержал отца сразу, жена и дочь вначале расстроились, но сейчас приняли и полностью поддерживают его.

Игорь рассказывает, что после каждого пуска приходится уходить максимально быстро и в первые боевые выезды адреналин зашкаливал, но сейчас уже чувствует себя спокойно, такая езда превратилась для него в работу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

С учетом опасностей в машине укомплектована большая групповая аптечка, и все бойцы проходили специальную медицинскую подготовку, но Игорь говорит, что, к счастью, применить ее на практике не доводилось.

— У нас все боевые выезды обходятся без последствий. Очень хороший начальник расчета, парнишка молодой, но смышленый. Молодец, всё схватывает прямо. Где-то мы ему в чем-то помогаем, но и он не отказывает в помощи никогда. А он и подремонтировать машину поможет, и в боевой работе, и, если непонятно что-то, всегда подскажет. Побольше бы таких командиров расчетов, может, уже б и войну закончили, — рассказывает Игорь.

Механик-водитель и оператор спокойно и уверенно рассказывают о своих боевых задачах и с отеческими улыбками говорят о командире. По распространенной среди добровольцев и мобилизованных привычке называют службу работой. О том, как во время Великой Отечественной вместе с приходом большого количества мобилизованных в армии появлялись такие гражданские слова, как «работа» и «хозяйство», писал в своих повестях Симонов. И эти слова вместе со спокойно рассказанными историями о решении пойти в армию делают аналогию с персонажами советского писателя совсем уже очевидной.

Путь командира

Командир расчета младший лейтенант Иван Безмылов действительно выглядит молодо. Но он профессиональный зенитчик с семилетним опытом, из которого два с половиной года пришлись на СВО. Начинал службу механиком-водителем на ЗРК «Оса» и далее прошел все должности, обучение на новых комплексах «Тор», отличился в боевой обстановке. Первое офицерское звание и должность получил полгода назад. В отличие от артиллерии, у зенитчиков командир расчета — офицерская должность, а не сержантская.

— СВО — это постоянный жизненный и боевой опыт. И когда это закончится, то будет чему научить следующее поколение. Мой первый боевой выезд был ночью. После двух с половиной часов работы засекли цель, связались с вышестоящим командованием, там сказали: «Противник — стреляй». Там уже машинально начал подготовку, дальше ключ-пуск, — вспоминает Иван свою первую боевую цель, которой оказался украинский беспилотный разведчик «Лелека».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Счет целям в расчете младшего лейтенанта Безмылова не ведут. А вот личное имя у боевой машины имеется.

— Машина «Барсик», потому что мурлычет постоянно. Если работает, значит, всё хорошо, — объясняет с улыбкой Иван.

Модификация ЗРК «Тор-М2» была создана до начала СВО, но Иван Безмылов показывает нам одну из новинок уже этого года — пятимиллиметровые экраны из бронестали вдоль корпуса и легкие экраны против БПЛА-камикадзе вокруг башни. Всё это уже штатные заводские изделия — промышленное воплощение армейского «тюнинга» техники, который раньше производился по необходимости в подразделениях.

Дмитрий Астрахань