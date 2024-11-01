Сырский доложил главнокомандующему ВС НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ попросил Кристофера Каволи усилить военно-техническую поддержку украинской армии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре доложил главнокомандующему Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющему Европейское командование ВС США, генералу Кристоферу Каволи о тяжелых боях по всей протяженности линии фронта.

"Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <…> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои", - написал Сырский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обращая внимание на обстановку на фронте, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку украинской армии. Главком ВСУ также отметил превосходство российской армии в техническом оснащении и личном составе.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что при ситуации в зоне ведения боевых действий, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ, украинский солдатам стоит отступать. В свою очередь 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщал о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ, охарактеризовав ситуацию как угрожающую. О тяжелом положении с личным составом в украинской армии косвенно свидетельствовала и депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, сначала Генштаб распорядился перевести 20% медиков в состав пехотных частей, затем Сырский приказал перевести технический персонал военной авиации в ряды пехоты.

Украинский генштаб в ежедневных сводках периодически сообщает об обстановке на всей линии боевого соприкосновения. 7 октября Генштаб называл обстановку там напряженной, через неделю и 24 октября также охарактеризовал ее как сложную.