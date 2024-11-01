Войти
ТАСС

Сырский доложил главнокомандующему ВС НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте

235
0
0
Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи
Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Главнокомандующий ВСУ попросил Кристофера Каволи усилить военно-техническую поддержку украинской армии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре доложил главнокомандующему Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющему Европейское командование ВС США, генералу Кристоферу Каволи о тяжелых боях по всей протяженности линии фронта.

"Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <…> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои", - написал Сырский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обращая внимание на обстановку на фронте, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку украинской армии. Главком ВСУ также отметил превосходство российской армии в техническом оснащении и личном составе.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что при ситуации в зоне ведения боевых действий, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ, украинский солдатам стоит отступать. В свою очередь 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщал о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ, охарактеризовав ситуацию как угрожающую. О тяжелом положении с личным составом в украинской армии косвенно свидетельствовала и депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, сначала Генштаб распорядился перевести 20% медиков в состав пехотных частей, затем Сырский приказал перевести технический персонал военной авиации в ряды пехоты.

Украинский генштаб в ежедневных сводках периодически сообщает об обстановке на всей линии боевого соприкосновения. 7 октября Генштаб называл обстановку там напряженной, через неделю и 24 октября также охарактеризовал ее как сложную. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ