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Военное обозрение

Власти КНДР подтвердили испытание баллистической ракеты, «способной достать до материковой части США»

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Источник изображения: topwar.ru

В КНДР подтвердили ракетное испытание, о котором сегодня трубят средства массовой информации Южной Кореи, Японии и США. В Сеуле и Токио заявили, что «северокорейская ракета способна поразить цели на материковой территории США»:

Это более мобильное и дальнобойное оружие, чем ранние версии. И эта межконтинентальная баллистическая ракета достигла рекордной высоты в ходе своё полёта на дальность в тысячу километров.

В южнокорейской прессе пишут о том, что «это может быть сигналом США перед президентскими выборами». Также обращается внимание на то, что испытание проведено через сутки после тренировок стратегических ядерных сил в России.

ЦТАК информирует о том, что ракетное испытание было проведено управлением ракетостроения КНДР. Испытание названо важным.

Из сообщения:

Был обновлён рекорд мощности стратегической ракеты, продемонстрирована надёжность сил ядерного сдерживания.

Приводится и речь Ким Чен Ына, который посетил стартовую площадку. По словам главы северокорейского государства, этот пуск является тем видом военной деятельности, который последовательно соответствует реагированию на активность врагов КНДР, угрожающих безопасности страны.

Ким Чен Ын:

Нам ни в коем случае нельзя допускать влияние любых угроз на безопасность государства. Ситуация безопасности нашего государства, нарастающие перспективные угрозы и вызовы требуют от нас дальше укреплять современные стратегические наступательные вооруженные силы и еще полнее готовиться к ядерному противоборству. Заверяю, что КНДР ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление ядерных сил.
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