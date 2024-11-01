В РФ создали БПЛА с двигателем по патентам советского конструктора Баландина

Беспилотник предназначен для транспортировки FPV-дронов до места применения, рассказали в конструкторском бюро "Беспилотной поршневой авиации"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские специалисты создали опытный образец беспилотного летательного аппарата типа конвертоплан "Велес", предназначенного для транспортировки FPV-дронов к месту боевого применения. Специально для дрона разработчики воссоздали двигатель внутреннего сгорания по патентам советского конструктора поршневых авиационных двигателей бесшатунной схемы Сергея Баландина, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Беспилотной поршневой авиации".

"Специалисты конструкторского бюро создали опытный образец беспилотного летательного аппарата-"авиаматки", проект "Велес". Аппарат-конвертоплан предназначается для транспортировки FPV-дронов до места применения. Для проекта "Велес" мы разработали двигатель внутреннего сгорания по патентам конструктора Сергея Баландина, разработавшего бесшатунный двигатель, который испытывался на тяжелом межконтинентальном стратегическом бомбардировщике Ту-85. Наши специалисты применили данные конструкции, поскольку они могут быть полезны и для малой авиации. Также за основу мы взяли конвертоплан Ми-30, винтокрыл поперечной схемы Ка-22, а также американский военный конвертоплан десанта Bell Boeing V-22 Osprey, единственный серийно выпускаемый в мире. Выход на этап испытаний запланирован на февраль 2025 года", - заявил собеседник ТАСС.

Разработчик подчеркнул, что за счет поршневого двигателя аппарат может использоваться для решения задач в глубине тыла противника. "Велес" предназначен для борьбы с артиллерией противника, также может применяться для задач, требующих проникновения в глубокий тыл. При использовании электрических двигателей квадрокоптер может пролететь максимум 20 км, и то с большой натяжкой. Поршневая же авиация, будь то на бензине или спирту, может летать очень далеко. В частности, недавно китайские разработчики поставили рекорд, пролетев 3 тыс. км. на спирту. На поршневых двигателях можно залетать глубоко в тыл противника, и используя дрон-"авиаматку" в качестве ретранслятора связи, проводить какие-либо операции по уничтожению логистических цепочек", - сообщили в КБ "Беспилотной поршневой авиации".

Также специалист рассказал о других технических особенностях нового аппарата. "В проекте "Велес" используется гибридная силовая установка. Помимо двигателей внутреннего сгорания у нас подключено два электрических двигателя и небольшой аккумулятор. Аппарат может как переходить в режим форсажа, так и лететь только на электрических двигателях, чтобы снизить уровень шума и тепловую заметность. Прогнозируемая дальность полета - 200 км", - отметил представитель КБ.

Как уточнил разработчик, полезная нагрузка перспективного аппарата зависит от размера коптеров: "Велес" сможет нести четыре аппарата с 7-дюймовой рамой, либо три дрона с 10-дюймовой рамой.