Позиция Вашингтона. Что является ключевым фактором для завершения конфликта на Украине? (Страна.ua, Украина)

"Страна": США на руку продолжать конфликт на Украине, так как рисков для них нет

Из публикаций в СМИ складывается впечатление, что уже все хотят завершения конфликта на Украине и только лишь "один в поле воин" Зеленский — против, пишет "Страна". Позиция Вашингтона, конечно, имеет большое влияние, но лишь новое мироустройство с новой системой безопасности способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В последнее время из публикаций в СМИ складывается впечатление, что уже почти весь мир хочет скорейшего завершения конфликта на Украине по линии фронта и только лишь "один в поле воин" Владимир Зеленский против этого.

Так известно о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку конфликта по линии фронта. Ее поддерживают в той или иной степени и другие страны Глобального Юга. Позитивно о ней отозвался и Владимир Путин. А вот Зеленский ее раскритиковал.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его команда также заявляют, что очень быстро закончат боевые действия на Украине. Но Зеленский выступил категорически против этого, сказав, что ни на какие территориальные компромиссы идти не будет и готов воевать до выхода на границы 1991 года (в трактовке Андрея Ермака — до выхода на линию разграничения февраля 2022 года).

Наконец СМИ, отражающие позицию демократической партии США, кандидатом от которой является Камала Харрис, в последнее время ведут линию, что администрация Джо Байдена и руководители других западных стран склоняются к необходимости заканчивать боевые действия и начинать переговоры с РФ, однако Зеленский категорически против и давит на Байдена, чтобы тот дал разрешение на удары по территории России, пригласил Украину в НАТО и предоставил ВСУ все возможное вооружение. Белый же дом это делать отказывается, чем "ошеломляет" воинственного Зеленского.

Показательны в этом плане вчерашние статьи в Economist и New York Times, в которых говорится, что у Запада нет достаточно оружия, чтобы помочь ВСУ отвоевать территории, и что в случае длительных военных действий Украина может истощиться раньше РФ и потерпеть поражение.

Причины отказа Зеленского вести диалог называют разные. Например, опасения и недовольства украинцев, нежелание заканчивать без получения четких гарантий безопасности в виде членства или хотя бы приглашения в НАТО и т.д.

Многие из этих причин явно надуманные. Например, очень сомнительно, что уставшее от кровопролития украинское общество сильно возмутится его завершению, о чем мы подробно писали. А что касается членства и приглашения в НАТО, то очевидно, что пока идут боевые действия, вероятность этого близка к нулю. И лишь после завершения конфликта можно говорить о каком-то реальном движении в альянс.

Но даже не это все является главным поводом для сомнений в достоверности тезиса "все, в том числе и США, за скорейшее завершение конфликта по линии фронта и только один Зеленский против".

Главное, что сама по себе такая формулировка является совершенно безумной.

Можно по-разному относиться к управленческим и интеллектуальным способностям Зеленского и Ермака, но они явно не самоубийцы. А потому невозможно представить ситуацию, при которой Запад принуждает Киев к остановке конфликта по лини фронта, намекая, что у него заканчиваются оружие и деньги, но Зеленский противится. Ведь для всех очевидно, что без помощи Запада Украина потерпит поражение и дальнейшее сопротивление будет возможно в формате разве что партизанской войны.

Поэтому если Зеленский занимает подобную позицию, то это означает, что ее поддерживает Вашингтон. Это означает, что реальная (а не медийная) позиция администрации Байдена — продолжать военные действия. И дискуссия там идет только по вопросу, как это делать: либо расширять военную помощь и в целом вовлечь НАТО в конфликт, не боясь пересекать "красные линии" Путина, либо проявлять осторожность, чтобы не допустить прямого столкновения США и РФ с риском ядерной войны.

Что касается публикаций в близких к демократической партии СМИ о том, что Вашингтон хочет мира, но Зеленский стоит на своем, то это может быть просто срежиссированная предвыборная мелодрама с целью перебить тезис Трампа, согласно которому Байден и Харрис ведут США к третьей мировой войне. Либо же трансляция позиции представителей "партии мира" в администрации Байдена, которая на данный момент не является доминирующей в Белом доме.

Однако если ситуация поменяется и власти США станут на позицию окончания конфликта по линии фронта, то это будет решением вопроса на 80%. 20% останутся на согласование условий прекращения огня. Это будет очень непросто (так как условия эти у Украины и России противоположные), но возможно. США обладают определяющим влиянием на Киев, а также на своих союзников в Европе. И потому у Вашингтона есть много рычагов, чтобы побудить и украинские власти, и европейцев (если те будут против, что вряд ли) пойти на компромиссы. А на Кремль (если он станет тормозить процесс) можно будет повлиять через Китай и другие страны Глобального Юга.

Поменяется ли позиция США относительно конфликта на Украине?

Далеко не факт. Даже не факт, что это произойдет в случае победы Трампа, который обещает "закончить войну за 24 часа". В Республиканской партии много своих "ястребов", которые призывают проводить даже более радикальную политику, чем Байден. А комментарии внешнеполитических советников Трампа противоречивы. С одной стороны, они выступают за прекращение конфликта на Украине по линии фронта, с другой — грозят максимально ужесточить санкции против России, Китая и Ирана, что может привести не к миру, а к моментальной эскалации.

Но в целом изменение (или не изменение) позиции США зависит от того, какая концепция победит в кругах американских элит.

Сейчас там доминирует концепция, исходящая из того, что продолжение боевых действий на Украине для США выгодно и при этом не опасно.

24 февраля 2023 года, на "годовщину столкновения" с Россией, издание Politico опубликовало огромный текст, в котором чиновники администрации Байдена подробно рассказывали, что происходило накануне начала спецоперации. Из их заявлений выходит, что еще с осени 2021 года они знали о планах Путина. Также они полностью отдавали себе отчет в том, что выдвинутые Москвой в декабре 2021 года предложения к США и НАТО договориться о нерасширении альянса на восток и о невключении в НАТО Украины являются по сути ультиматумом.

Однако во всем огромном тексте о дискуссиях в США накануне спецоперации, ни в одном комментарии не мелькнула эта мысль: может быть, стоит подписать с россиянами соглашение, что Украину не будут брать в НАТО? Все-таки жаль украинцев, погибнут много людей. Тем более что мы сами брать Украину в НАТО не очень-то и хотим и воевать из-за нее с Россией не собираемся.

Судя по статье, никому такое даже в голову не пришло хотя бы в качестве предложения к обсуждению.

Почему? Наиболее логичный ответ: власти США видели в СВО на Украине не угрозу для себя, ради предотвращения которой нужно было бы идти на какие-то компромиссы с Россией, а уникальную возможность. Возможность решить одним махом сразу много проблем.

Во-первых, втянуть своего геополитического противника (Россию) в бойню на истощение. Причем Кремль в нее втянулся по своей собственной инициативе, что создало крайне удобный повод для Вашингтона ввести санкции против России, а также крепко привязать к себе Европу, обрубив ее связи с Москвой, развитие которых в перспективе могло привести к отдалению ЕС от США.

Во-вторых, ослабить двух своих основных экономических конкурентов: Китай и Европу. По ЕС нанес серьезный удар разрыв экономических связей с Россией (на чем США еще и хорошо зарабатывают, заместив российский газ), а Пекин теряет позиции на европейском рынке, так как оказавшиеся благодаря боевым действиям на Украине европейцы не в силах отказать Вашингтону в введении заградительных пошлин против китайских товаров.

При этом для носителей данной концепции риски войны для США не выглядят слишком уж большими.

Также есть сторонники точки зрения, что Россию — даже с Путиным во главе — можно и нужно включить в глобальный Запад, превратив его в глобальный Север, который, с учетом природных ресурсов и ядерного арсенала РФ, станет непробиваемой и самодостаточной крепостью.

Кроме того, в Европе, особенно в Германии и Италии, есть немало тех, кто хочет поскорее закончить российско-украинский конфликт, чтобы поскорее восстановить экономические связи с Россией.

Повторимся, позиция "партии мира" пока не является главенствующей на Западе, но влияние ее растет.

И на чью сторону склонится чаша весов — зависит не столько от итогов выборов в США (хотя и они, конечно, окажут свое влияние), сколько от глобального выбора стратегии будущего, который стоит перед западными элитами.

Первый вариант — окончательно выбрать стратегию "Элизиума", и тогда военные действия прекращать не нужно, а, наоборот, необходимо их постоянно подпитывать. И в эту стратегию вписываются заявления Зеленского о "войне до победного конца", так как дают аргумент против завершения конфликта по линии фронта: сама Украина с этим не согласна, а мы ее заставить не можем.

Второй вариант — пойти на договоренности с незападными странами о новом мироустройстве с новой системой глобальной безопасности (если, естественно, на это будут готовы незападные страны, включая Россию). И тогда кризис на Украине нужно будет прекращать, хотя это и будет очень трудно.

Мировая "партия войны", представители которой есть и на Украине, и на Западе, и в России, постарается торпедировать любые попытки закончить боевые действия, как это уже не раз происходило в прошлом.

Однако изменение позиции США к боевым действиям на Украине, безусловно, будет иметь огромное значение и позволит начать путь к разрешению ситуации.