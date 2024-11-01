Высокий опыт: как изменится боевая подготовка летчиков с учетом СВО

При обучении экипажей самолетов и вертолетов будут использоваться тактические наработки специальной военной операции

Полеты на сверхмалых высотах, противоракетные маневры, применение оружия с кабрирования — на такие элементы будет сделан упор в подготовке летчиков, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. За два с половиной года спецоперации российские ВКС получили опыт, которого нет ни у кого в мире. Как он может быть внедрен в боевую подготовку экипажей самолетов и вертолетов и какие элементы стали самыми важными — в материале «Известий».

Какие тактические элементы применяют пилоты в спецоперации

За последние два с половиной года российские военные летчики получили уникальный опыт, которого больше нет ни у кого, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. И наработанные тактические элементы должны применяться в боевой подготовке летного состава.

Истребитель Су-35 Источник изображения: Фото: РИА Новости

Одним из важнейших тактических элементов, востребованных на спецоперации, стали полеты на сверхмалых высотах, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Переносные зенитно-ракетные комплексы — очень опасная вещь, — отметил он. На предельно малых высотах самолет или вертолет перемещается очень быстро, и боец не успевает вскинуть оружие и выстрелить. Второй момент — постоянно надо менять полетные задания. Никогда нельзя ходить одним и тем же маршрутом, иначе его могут пристрелять из того же ПЗРК или поставить там другое средство ПВО.

Важным тактическим элементом, востребованным на спецоперации, Игорь Маликов назвал работу с кабрирования, когда летательный аппарат производит стрельбу или сброс в момент резкого набора высоты с поднятым относительно горизонта носом. Соответственно, траектория боеприпаса становится навесной, за счет чего увеличивается дальность поражения.

— Это позволяет не входить в зону действия объектовой ПВО, — пояснил он. — Но попасть с кабрирования при этом — сложная задача. И это требует особого мастерства экипажей.

Кроме того, необходимо обучать летчиков выполнению противоракетных маневров, добавил Игорь Маликов.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Наши летные экипажи за последние два с половиной года получили уникальный опыт и теперь передают его следующему поколению. Раньше, например, полеты на сверхмалых высотах запрещались, потому что они считались небезопасными. А на сегодняшний день оказалось, что это важнейший элемент боевой подготовки, — заключил эксперт.

По словам Валерия Горбенко, наработанный опыт касается не только тактических элементов, но и в целом управления авиацией. Она рассредоточена на удаленных от линии боевого соприкосновения аэродромах.

— На прифронтовые аэродромы самолеты садятся только на дозаправку и на подвеску боеприпасов, — отметил генерал. — Отработали и уходят. Очень многое поменялось и затронуло все виды вооруженных сил.

Эксперт рассказал, что на тех участках, где ожидается противодействие противника, вертолеты работают, не входя в зону действия его огневых средств.

Вертолет Ми-28УБ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— А если машины заходят за линию соприкосновения, то пара боевых вертушек идет в сопровождении транспортного вертолета, на котором находится группа поисково-спасательной службы, — отметил он. — Если вертолет подобьют, группа сядет и сразу эвакуирует экипаж. Много таких моментов появилось, чтобы уменьшить потери среди летного состава. По сравнению с предыдущими военными конфликтами этот оказался особенно серьезным, возникло много новых проблем и, соответственно, их решений, — заключил генерал.

Ранее начальник армейской авиации ВКС Юрий Борисиков заявил, что тактические элементы, разработанные на основе полученного летчиками опыта в ходе спецоперации, внедряются в программу боевой подготовки. По его словам, на основе полученного опыта появляются новые тактические и технические разработки, что в свою очередь внедряется в подготовку летного, инженерно-технического состава и наземных служб.

Какие новшества появились ранее в ходе специальной военной операции

Новые элементы в применении армейской авиации появляются в ходе специальной военной операции регулярно. Как сообщали «Известия», с прошлого года в составе Военно-морского флота России начали формировать специальные вертолетные отряды, задача которых — поиск и уничтожение полупогружных морских дронов. Выполняют эту задачу Ка-27, Ка-29 и Ми-8.

Вертолет Ка-27 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

А с этого года в программе боевой подготовки вертолетов морской авиации появился раздел по уничтожению беспилотных аппаратов. В основе тактики лежит взаимодействие пар вертолетов Ка-27 и Ка-29. Первые будут выполнять задачи разведки, искать надводные беспилотники, вторые — уничтожать обнаруженные объекты. Программа боевой подготовки учитывает особенности действий всех флотов и флотилий российского ВМФ. Так, в программе борьбы с беспилотниками, разработанной для морской авиации Северного флота, акцент сделан на поиске сложных объектов среди льдов и в условиях полярной ночи. В случае с Тихоокеанским флотом основная задача — поиск надводных беспилотников на большой территории в условиях плохой погоды.

С недавнего времени для вертолетчиков начали разрабатывать методику борьбы с атакующими дронами-камикадзе. Им предстоит уходить от атак БПЛА, используя маневры и превосходство в скорости. Но главным средством противодействия эксперты называют бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Роман Крецул

Андрей Федоров