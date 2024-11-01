ПТ-76: русский танк, который может плавать (The National Interest, США)

Советский плавающий танк ПТ-76 стал ужасным потрясением для американских войск во Вьетнаме, пишет эксперт. Он рассказывает о разных исторических способах борьбы с этой машиной и о ее впечатляющих технических характеристиках.

Себастьен Роблин

Советский ПТ-76 может показаться неким курьезом холодной войны, будучи легким плавающим танком с тонкой броней и слабой пушкой. Казалось, что ему крепко достанется на современном поле боя, где действуют тяжелые системы вооружений и мощные танки.

Но плавающий ПТ-76 установил удивительный рекорд. Он вел в бой вооруженных ножами солдат в Гималаях, топил артиллерийские катера в дельте Ганга, вступал в огневые дуэли с мощными американскими танками «Паттон» во Вьетнаме и участвовал во внезапных десантных наступлениях по обе стороны одной и той же ближневосточной войны.

Эта статья состоит из двух частей, и в первой мы расскажем об истории и характеристиках ПТ-76, о том ужасном потрясении, каким данный танк стал для американских войск во Вьетнаме, а также об исторических способах борьбы с этой машиной.

Накануне Второй мировой войны в Советском Союзе была создана целая серия легких плавающих танков, в состав которой вошли Т-37, Т-38 и Т-40. Однако эти легкобронированные машины с экипажем из двух человек и с вооружением из одного-единственного пулемета не могли составить конкуренцию немецким танкам, вторгшимся в СССР в 1941 году. За первые полгода войны большая часть этих танков была уничтожена, и им на смену пришли более тяжелые машины.

Однако советские военные вернулись к своему замыслу после окончания Второй мировой войны. В 1949 году было принято постановление о производстве опытного образца Объекта 740, конструктором которого стал Николай Шашмурин, работавший на Кировском заводе в Ленинграде.

Для движения танка по воде Шашмурин использовал два новаторских водометных движителя, размещенных по бокам. Экипажу из трех человек достаточно было опустить водоотражательный щиток и включить водооткачивающие насосы, после чего танк мог перемещаться по реке или по морю со скоростью 10 километров в час, используя для поворота рули на водометных движителях. При необходимости танк мог плыть несколько часов и даже вести на плаву стрельбу из главного орудия.

Эта машина весом 14,6 тонны обладает хорошей проходимостью на суше благодаря свечной подвеске Кристи и гидравлическим амортизаторам. Правда, ПТ-76 вряд ли можно назвать подвижным и юрким, так как максимальная скорость у него 43 километра в час.

Корпус танка из стального проката необычайно большой и имеет тонкую броню, что обеспечивает ему плавучесть. Толщина брони на башне не превышает 25 миллиметров, а на наклонном корпусе она вдвое тоньше. Этого достаточно, чтобы защитить экипаж от автоматной пули, но не от 12,7-миллиметрового пулемета или осколков тяжелых артиллерийских снарядов.

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Боекомплект танка состоял из 40 снарядов — осколочно-фугасных и бронебойных, которые пробивали броню толщиной 100-127 миллиметров. Более поздние танки ПТ-76 получили кумулятивные боеприпасы БК-350М, пробивавшие 200-280 миллиметров брони. Такие снаряды стали серьезной угрозой для танков той эпохи, хотя дальность у них была невелика.

Спаренный с пушкой башенный пулемет калибра 7,62 миллиметра был вспомогательным оружием. Еще на башне ПТ-76 устанавливался тяжелый 12,7-миллиметровый пулемет ДШК. В таких же больших масштабах на базе этого танка было налажено производство бронетранспортера БТР-50.

Различные источники утверждают, что к 1968 году в Советском союзе было построено от четырех тысяч до 12 тысяч ПТ-76. Его шасси стали основой для многих других боевых бронированных машин, таких как авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-85, зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 и зенитно-ракетный комплекс «Куб».

Но у танка Т-76 было несколько недостатков. Нестабилизированное главное орудие отличалось низкой точностью стрельбы на ходу, у экипажа не было защиты от ядерного, химического и биологического оружия, а прибор ночного видения имелся только у механика-водителя. В 1959 году был разработан вариант танка ПТ-76Б, где были учтены все недостатки, кроме последнего. У танка появилась пушка Д-56ТМ со стабилизацией в двух плоскостях, модернизированный корпус, новые дополнительные топливные баки и форсированный двигатель В-6М.

Советские ПТ-76 состояли на вооружении в частях морской пехоты, а также в разведывательных подразделениях полкового и дивизионного звена. От тысячи до двух тысяч танков были поставлены на экспорт в 25 с лишним стран. Китай сделал собственную версию — танк Тип 63. Он произвел 1 500 таких танков. Но Тип 63 не был точной копией советского Т-76, поскольку там использовался двигатель китайского производства и более мощная пушка калибра 85 миллиметров.

Вьетнамские танки-призраки

Всю первую половину Вьетнамской войны Северный Вьетнам создавал свой собственный скромный танковый парк, но в бой его не вводил. Но во время Тетского наступления в 1968 году он, наконец, применил свои «железные машины», когда армия Северного Вьетнама поддержала партизан Вьетконга в ходе мощного наступления на крупные города и военные базы на всей территории Южного Вьетнама.

Ханой снабжал вьетконговцев по тропе Хо Ши Мина, которая проходила через территорию Лаоса. Чтобы следить за передвижениями по этой тропе, лаосское правительство направило туда 700 военнослужащих из состава батальона BV-33, которые разместились в форте в городе Хуайсай. Этот опорный пункт также защищал более двух тысяч беженцев.

23 января 1968 года, за неделю до Тетского наступления, 24-й полк армии Северного Вьетнама атаковал этот лагерь в ночное время при поддержке танков ПТ-76 из состава 198-го танкового батальона. Эти танки прошли расстояние в 1 300 километров по тропе Хо Ши Мина, после чего вступили в бой. Это был первый танковый бой армии Северного Вьетнама.

Прошел он не очень гладко. ПТ-76 несколько раз застревали в болотах, из-за чего пехоте, не привыкшей воевать вместе с танками, пришлось первой вступить в бой с лаосским батальоном. Но когда в драку ввязались ПТ-76, лаосские военные в беспорядке отступили.

Северовьетнамские войска захватили форт за три часа до прибытия лаосских подкреплений, а выжившие солдаты и беженцы ушли на восток, найдя со временем убежище в Южном Вьетнаме на базе спецназа в Лангвее.

Но это было лишь начало их злоключений. Спустя две недели в полночь 7 февраля батальон северовьетнамской армии при поддержке 11-13 танков ПТ-76 из состава 198-го танкового батальона атаковал Лангвей. Длинный периметр базы обороняли 500 гражданских ополченцев и монтаньяров (одна из народностей Вьетнама). Их поддерживали 350 уцелевших лаосских бойцов и 24 американских спецназовца под командованием капитана Фрэнка Виллоуби (Frank Willoughby).

Разведка предупреждала о наличии танков у северовьетнамских войск, действовавших в этом районе, но танковая атака все равно стала настоящим потрясением для американцев. Тем не менее, из находившегося в лагере безоткатного орудия M40 калибра 106 миллиметров удалось подбить три легкобронированных машины. В одной из них находился женский экипаж. Но это не сдержало натиск северовьетнамских танкистов, которые уничтожали заборы, заграждения из колючей проволоки и проделывали проходы в минных заграждениях, прокладывая дорогу пехоте.

Танки союзников

Американские коммандос начали с короткой дистанции вести огонь из 66-миллиметровых одноразовых гранатометов M72. Его реактивные снаряды должны были с легкостью пробивать слабую броню ПТ-76, но они давали одну осечку за другой. Спецназовцы часто промахивались, а когда попадали, никакого эффекта это не давало. Один расчет попал в танк девятью снарядами, но безрезультатно.

Другой группе охотников за танками удалось поджечь ПТ-76, попав в его заднюю часть. Это был четвертый и последний танк, подбитый в том бою.

К половине третьего ночи легкие танки уже катились по центру лагеря, стреляя из пушек и пулеметов, и окружая американских военнослужащих, укрывшихся в командном бункере.

Ни артиллерийскими обстрелами, ни авиаударами, ни контратакой силами лаосских войск во главе с двумя офицерами американского спецназа выбить наступающие вьетнамские войска не удалось. Ближайшая база морской пехоты в Кхешани должна была поддержать лагерь Лангвей в чрезвычайных обстоятельствах, но ее командование отказалось прислать подкрепление, так как само очутилось в осаде.

Выжившие южновьетнамские, американские и лаосские военнослужащие бежали из Лангвея на следующий день, когда лагерь пал. Они оставили 300 погибших.

Армия Северного Вьетнама очень результативно применяла свои ПТ-76 против войск, не обладавших противотанковым оружием. Но вскоре северовьетнамские танкисты встретили мощное сопротивление со стороны американских танков М48 «Паттон», которые весили в три раза больше, имели 90-миллиметровые орудия и башенную броню толщиной 175 миллиметров.

Первая схватка двух машин оказалась весьма необычной. Спустя три месяца после падения Лангвея самолет-разведчик заметил экипаж ПТ-76, который мыл свой танк в реке Бенхай. Летчик сообщил координаты танка 3-му бронетанковому батальону корпуса морской пехоты, который дислоцировался на базе Контхиен. Танкисты задрали стволы своих орудий высоко в небо и начали вести огонь с закрытых огневых позиций.

Танки «Паттон» во Вьетнаме часто выполняли задачи артиллерии, но чтобы танк таким способом вел стрельбу по другому танку — это случалось крайне редко. Третий осколочно-фугасный снаряд попал точно в танк, и экипаж был вынужден оставить машину, которую позднее добил самолет F-4 «Фантом».

Прошел год, и 3 марта 1969 года танки ПТ-76 северовьетнамской армии пошли в авангарде ночного наступления 66-го полка на позиции американского спецназа в Бен-Хете, где находилась батарея мощных самоходных орудий М107 калибра 175 миллиметров.

Взвод в составе трех «Паттонов» из роты В 1-го батальона 69-го танкового полка охранял лагерь по периметру, укрывшись на позициях за мешками с песком. Кроме того, там было две зенитных самоходных установки М48 Duster. Услышав звук приближающихся танков противника, головной «Паттон» включил свой мощный прожектор.

Внезапно один из четырех наступавших ПТ-76 подорвался на противопехотной мине, и огонь взрыва высветил силуэты остальных машин. Тишину ночи разорвал грохот выстрелов, когда американцы и вьетнамцы открыли огонь бронебойными снарядами. Один «Паттон» подбил ПТ-76 вторым выстрелом.

Между тем, командир роты капитан Джон Стовалл (John Stovall) уселся на башне командирского танка, освещенный лучом ксенонового прожектора. В этот момент в машину угодил 76-миллиметровый снаряд, сбросивший с башни Стовалла и командира танка, и убивших двоих членов экипажа. Их быстро заменили танкисты из резерва, и танк снова открыл огонь.

Американская база запросила поддержку 81-миллиметровых минометов и ударных самолетов AC-47, а танки израсходовали противотанковые боеприпасы и переключились на осколочно-фугасные. Наконец, на базу прибыл второй взвод «Паттонов», вынудив северовьетнамских военных отступить. На следующее утро американцы нашли возле периметра лагеря два подбитых ПТ-76 и один БТР-50ПК. Это был единственный бой между американскими и северовьетнамскими танками в годы Вьетнамской войны.

Три года спустя, в июне 1972 года в Бен-Хете снова появились северовьетнамские плавающие танки. Но на сей раз их постигло страшное и историческое возмездие со стороны американцев.

За месяц до этого во Вьетнам прибыла на испытания группа вертолетов UH-1B с новыми противотанковыми ракетами BGM-71 TOW. Их отправили на помощь лагерю, и вертолетчики своими ракетами с управлением по проводам уничтожили три ПТ-76 из пусковых установок XM26. Остальные танки отошли.

Охотившиеся за танками вертолеты UH-1 «Ирокез» через неделю подбили еще пять ПТ-76 в окрестностях Контума. Первые версии ракет TOW пробивали броню толщиной 430 миллиметров, а поэтому 25 миллиметров стали на лобовой части башни ПТ-76 никак не защищали экипаж.

Таким образом, ПТ-76 заслужил сомнительную славу как один из первых танков, уничтоженных противотанковыми ракетами с борта вертолета. Правда, можно сказать, что это была стрельба из пушки по воробьям.

Когда американцы ушли из Вьетнама, северовьетнамские танкисты стали чаще использовать более тяжелые Т-54, Тип 59 и захваченные у американцев легкие танки M41 Bulldog. Они активно применяли их вместе с ПТ-76 в самых разных сражениях, в том числе, за города Лок Нинь и Ан Лок в 1972 году. Эти танковые части возглавили наступление 1975 года, которое привело к падению Сайгона.

Во вьетнамской армии по сей день состоят на вооружении сотни модернизированных танков ПТ-76, а также Тип 63 китайского производства.