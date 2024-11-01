Киев заявил о новом плане для второй конференции по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что его страна активно сотрудничает со странами глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Киев готовит новый план для презентации на возможной второй конференции по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого "саммита мира", готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором "саммите мира", - сказал он в эфире телемарафона. По его словам, "Украина активно сотрудничает со странами глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой".

В начале октября Зеленский утверждал, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в ноябре, хотя за два дня до этого советник главы его офиса Дарья Заровная сообщила, что конференция не состоится.

Все прежние планы, о которых рассказывал Киев, ни к чему не привели. Так, Москва многократно критиковала продвигаемую Украиной так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с властями в Киеве, не пригласила Россию. В форуме не принимали участия делегации некоторых государств, включая Китай. Ни одна из стран - членов БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".