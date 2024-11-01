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ТАСС

Министр обороны Южной Кореи поддержал отправку военных экспертов на Украину

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Военнослужащие ВС Южной Кореи
Военнослужащие ВС Южной Кореи.
Источник изображения: gazeta.ru

Ким Ён Хён считает, что отправка наблюдателей и аналитиков в хону конфликта - очевидная задача для военных

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён выступил в поддержку предложения отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей Корейской народной армии в случае их появления в зоне специальной военной операции. Об этом он заявил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Ким Ён Хён сказал, что Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе это касается Войны в Ираке. "Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны", - добавил южнокорейский министр. Его спросили, какие функции могла бы выполнять данная группа на Украине.

"Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и [характерные] тенденции северокорейской армии", - добавил он. По словам министра, возможность изучить характерные тенденции в действиях Корейской народной армии поспособствует лучшей защите страны.

"Считаю, что отправка наблюдателей и аналитиков на войну России и Украины - очевидная задача для наших военных. Я бы даже сказал, что если мы не отправим наблюдателей или аналитиков, то это будет означать, что мы недобросовестно выполняем нашу работу", - сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг утверждений южнокорейской разведки, ранее заявляла, что реакция Сеула вызывает только недоумение. "Не надо подыгрывать киевскому режиму, а его западным спонсорам биться в антироссийской истерике, необходимо думать о последствиях для безопасности Южной Кореи, к которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт (если такие решения будут приняты)", - сказала она.

Комментируя утверждения о переброске военных КНДР в Россию, президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. 

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