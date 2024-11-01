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ТАСС

В США заявили, что дают помощь Киеву для продолжительного содействия

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Источник изображения: AP Photo/ Nathan Howard

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что США "структурировали предоставляемую помощь"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация распределяет военную помощь Украине так, чтобы содействие можно было оказывать в течение продолжительного времени. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя высказывания Владимира Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% пакета помощи, выделенного в апреле.

"Я не буду говорить об этих процентах. Я бы направил к моим коллегам в Пентагоне, которые отвечают за выделение помощи, чтобы они говорили о конкретных числах относительно того, что было доставлено", - сказал Миллер.

Представитель Госдепартамента рекомендовал обратить внимание на то, как США "структурировали предоставляемую помощь", а также на то, что они "совсем недавно одобрили значительные полномочия по ее выделению". "Это позволяет нам предоставлять помощь Украине так, чтобы она оказывалась в течение продолжительного времени", - подчеркнул Миллер.

Зеленский ранее раскритиковал страны НАТО, в частности США, за то, что они не сдержали своих обещаний перед Украиной. По его словам, американская сторона предоставила Украине лишь 10% пакета помощи, выделенного Вашингтоном еще в апреле. "Ты делаешь свою работу, рассчитываешь на ресурсы, на специальные бригады и определенную технику. И если вы дали 10% от всего пакета, который был уже даже проголосован, понимаете, это не смешно, Конгресс проголосовал", - сказал он. "Это не вопрос денег, это всегда вопрос с бюрократией, логистикой, с идеями или скептицизмом. Это оружие хорошее, это плохое, это мы вам дадим, это - нет", - добавил Зеленский.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. 

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NATO
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