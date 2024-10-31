Министр обороны Южной Кореи опасается получения Пхеньяном российских военных технологий

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи опасаются, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы в военной сфере может привести к тому, что КНДР получит передовые военные технологии, заявил в среду министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

"Я не верю, что отправка военных КНДР в Россию уменьшает или увеличивает вероятность войны на Корейском полуострове, однако я думаю, что такое сотрудничество может привести к угрозам безопасности на Корейском полуострове", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне, комментируя сообщения, согласно которым КНДР могла перебросить своих военнослужащих в Россию.