Politico: Киев недоволен негативным освещением в западных СМИ запроса о Tomahawk

Первая серийно модернизированная для ВМС США крылатая ракета Tomahawk новой модификации Block V на предприятии корпорации Raytheon Technologies в Камдене (Арканзас), март 2021 года.

По данным издания, "высокопоставленные киевские чиновники из аппарата Зеленского были озадачены тем фактом, что слитая информация представлена в СМИ в негативном ключе"

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Украинские чиновники недовольны негативной подачей средствами массовой информации запроса Киева о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk, радиусом действия до 2,4 тыс.км. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники информировала, что в закрытой части плана Владимира Зеленского содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По информации газеты, американские чиновники сочли это "абсолютно невыполнимым требованием". Зеленский не смог убедить Вашингтон принять решение по ударам вглубь территории России западным оружием, отметило издание.

По данным Politico, "высокопоставленные киевские чиновники из аппарата Зеленского были озадачены тем фактом, что слитая информация представлена в СМИ в негативном ключе". Издание цитирует украинского чиновника, заявившего, что "не согласен" с американской оценкой нереалистичности запроса Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский пожаловался о разглашении "конфиденциальной информации" американцами.