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Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

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Фото: Hoangprs5 / Wikimedia
Фото: Hoangprs5 / Wikimedia.

«РГ»: Вьетнам поддерживает боеготовность установок СУ-100

Береговые подразделения военно-морских сил Вьетнама продолжают эксплуатировать советские самоходные артиллерийские установки СУ-100, поддерживая их боеготовность. Применение установок, которые начали выпускать 70 лет назад, оценили в публикации «Российской газеты».

«Находящиеся на вооружении береговых подразделений военно-морских сил Вьетнама самоходные артиллерийские установки СУ-100 по-прежнему находятся в хорошем состоянии», — пишет издание.

Отмечается, что недавно СУ-100 применили в ходе учений. Артиллеристы поразили корабль-мишень огнем советской установки. Три года назад вьетнамские самоходки отправляли на завод Z753, который занимается восстановлением наземной техники ВМС.

Серийный выпуск СУ-100 на Уралмашзаводе начали в 1944 году, а с 1953 по 1956 годы установку выпускали в Чехословакии. Машина на базе танка Т-34 несет нарезную пушку Д-10С калибра 100 миллиметров.

В апреле стало известно, что советский тяжелый танк ИС-7, который был одним из самых мощных танков своего времени, отправили в реставрационную лабораторию парка «Патриот». Тяжелую машину начали проектировать в 1945 году.

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