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Беларусь сегодня

Первый белорусский самолет сойдет с конвейера в 2026 году

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Самолет «Освей»
Самолет «Освей».
Источник изображения: techcult.ru

ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в 2024 году начал реализацию нового импортозамещающего интеграционного проекта по организации производства в Беларуси самолетов, деталей и сборочных единиц, технологической оснастки в рамках промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями Российской Федерации. Реализация проекта позволит выйти к 2030 году на выпуск 30 самолетов "Освей" в год. Первые самолеты сойдут с конвейера в 2026 году. Об этом сообщил председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк на заседании Брестского облисполкома, где рассматривался вопрос о выполнении мероприятий по социально-экономическому развитию Барановичей.

- По итогам 2024 года ожидается вложение в новое производство 8,2 миллиона рублей, - уточнил Максим Антонюк.

"Освей" - легкий многоцелевой 19-ти местный турбовинтовой самолет с верхним расположением крыла. Он предназначен для нужд государственной авиации, с возможностью применения в гражданской авиации, в том числе для коммерческих авиаперевозок.

Самолет разрабатывается в рамках Комплексной межведомственной программы сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области авиастроения. В разработке задействованы АО "Уральский завод гражданской авиации" (г. Екатеринбург) и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".

В настоящее время Барановичский авиазавод также проводит комплексную модернизацию основного производства, в которую с 2021 года вложено 25,1 миллиона рублей.

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