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Ростех

Ростех расширяет производственные и испытательные мощности для выпуска авиадвигателей

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Ростех расширяет производственные и испытательные мощности для выпуска авиадвигателей
Ростех расширяет производственные и испытательные мощности для выпуска авиадвигателей.
Источник изображения: Фото: Испытательный стенд САУ-8 пермского предприятия ОДК-СТАР

На пермском предприятии ОДК-СТАР началось строительство новых производственных корпусов площадью более 21,3 тыс. кв. м

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) начала строительство новых производственных мощностей на пермском предприятии ОДК-СТАР, где планируется создавать и испытывать агрегаты для авиационных двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14. Производственные корпуса общей площадью более 21,3 тыс. кв. м будут введены в эксплуатацию до середины 2026 года.

В Перми уже началось строительство современного двухэтажного здания площадью 17 тыс. кв. м, где будет осуществляться полный цикл изготовления электронных агрегатов и проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Новый корпус рассчитан на 500 сотрудников. Для создания электронных агрегатов будет установлено свыше 300 единиц высокотехнологичного оборудования.

«Впервые в истории завода мы реализуем настолько значительные и масштабные проекты. Благодаря возведению новых корпусов, созданию современной инфраструктуры, приобретению новейшего оборудования нам удастся оптимизировать производственные и логистические цепочки, усовершенствовать технологические процессы, организовать новые рабочие места. Все это в результате приведет к росту объемов производства и повышению качества продукции», — подчеркнул управляющий директор ОДК-СТАР, председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Попов.

На месте старого испытательного корпуса ОДК-СТАР возводится современный высокотехнологичный комплекс площадью более 4300 кв. м. В нем будет установлено специальное оборудование российского производства, в том числе стенды для обкатки, регулировки и консервации агрегатов. Здесь будут испытывать гидромеханические агрегаты для авиадвигателей ПС-90А, ТВ7-117СТ-01, ПД-8, ПД-14.

Промышленные объекты будут построены в рамках реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года. В течение 2024 года была разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения госэкспертизы, выбраны генеральные подрядчики.

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Страны
Россия
Продукция
117С
ПД-14
ПС-90А
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
Ростех
СМР
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