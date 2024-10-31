«Калашников» нарастит выпуск инструментов на 30%.

Этому будет способствовать внедрение системы долгосрочного планирования для обеспечения непрерывного наполнения инструментом производственных потоков

Концерн «Калашников» внедряет систему долгосрочного планирования в дивизионе инструментального производства для обеспечения непрерывного наполнения инструментом производственных потоков. Необходимость усовершенствования процесса планирования вызвана прогнозируемым увеличением выпуска продукции инструментального производства в 2025 году более чем на 30%.

Новая система предусматривает поэтапное увеличение горизонта планирования и выполнения плана производства с одного до трех месяцев с использованием понедельного планирования загрузки участков, специализированных метрик учета и ежедневного контроля. Увеличение горизонта планирования предусматривается как для объемно—календарного, так и для оперативного планирования с учетом утвержденного нормативного цикла изготовления средств технологического оснащения. Это позволит обеспечить инструментальное производство заготовками и материалами не позднее чем за полтора месяца до начала отчетного периода. Переход дивизиона на новую систему планирования будет завершен до конца декабря текущего года.

«Продукция инструментального производства концерна пользуется большим спросом в стране, в особенности сейчас, когда мы поняли, что можем и должны рассчитывать только на себя, — рассказал президент АО «Концерн „Калашников“, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. — У концерна есть все необходимые мощности для вывода на рынок востребованной продукции в существенных объемах».

Изделия, выпускаемые дивизионом инструментального производства АО «Концерн «Калашников», включают широкий спектр металлорежущего инструмента из быстрорежущей стали, мерительного инструмента, монолитного металлорежущего инструмента, пресс—форм, штампов, вспомогательного инструмента, приспособлений и оснастки. Подразделение обеспечивает средствами технологического оснащения как основные производства предприятия, так и внешних заказчиков.