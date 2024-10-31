"Солдаты исчезают с позиций": на Украине забили тревогу из-за массового дезертирства

Нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тысяч бойцов ВСУ
На Украине все больше солдат самовольно бросают позиции и уходят с фронта. Официально они могут попасть в разряд не дезертиров, а тех, кто самовольно покинул часть, что считается более мягким нарушением, и таких людей практически не ищут. В Раде признали, что с начала конфликта число подобных беглецов превысило 100 тыс. При этом их количество резко стало расти со второй половины этого года на фоне проблем с мобилизацией и ротациями.
Более 100 тыс. солдат украинской армии сбежали со службы, самовольно оставив воинскую часть. Об этом заявила нардеп Анна Скороход в эфире телеканала Новини.Live
Это примерное количество, точную цифру депутат не хочет называть публично. Она отметила, что украинцы задаются вопросами о справедливости мобилизации, на которые у нее нет ответов.
Число тех, кто самовольно оставляет часть, только растет, признал председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко. Он назвал тенденцию "значительной", отметив, что в прессе циркулируют цифры, почти не отличающиеся от реальных данных.
"Уточняя, насколько в целом ситуация угрожающая, председатель ВС сказал: "Угрожающая", - пишет "Интерфакс-Украина".
Вопрос, что с этим делать, Кравченко пожелал адресовать не ему, но связал происходящее с негативом от "силовой мобилизации" или "бусификации". Так стали называть действия сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, местные военкоматы), которые ищут мужчин в общественных местах и насильно забирают их, заталкивая в микроавтобусы - "бусы".
"Посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали Вопрос к патриотическому воспитанию необходимо также стимулировать военнослужащих той или иной заработной платой", - порассуждал Кравченко.
"Главное не попадаться, а так всем пофиг"
Дезертирство и СЗЧ (самовольное оставление части или места службы военнослужащим без разрешения командира) - это разные понятия в украинском законодательстве, у каждого своя статья в Уголовном кодексе. Теоретически, по закону, считается, что человек в СЗЧ ушел из армии временно и намерен вернуться, а дезертир сбегает навсегда. На практике, как пишут украинские блогеры, разница в том, что для ухода в СЗЧ надо сдать под расписку свое оружие и боеприпасы. А дезертир - это тот, кто убегает вместе с вооружением. Соответственно, дезертиры считаются более опасными и их ищут, людей же в СЗЧ фактически не ловят. На последних зачастую не открывают уголовные дела и не пишут рапорты, поскольку их командиры не хотят лишних проблем. Их просто выводят за штат и не платят зарплату, но при этом не увольняют, так что такие мужчины не могут официально устроиться на другую работу.
Сложившуюся ситуацию некоторые называют фактически декриминализацией дезертирства. Украинский журналист Владимир Бойко, сам служащий в ВСУ, еще в начале сентября предупреждал, что это приведет к обвалу фронта.
"Проблема накапливалась 2,5 года, а сейчас ситуация зашла в тупик. Привлечь к ответственности такое количество дезертиров невозможно, найти их также Сейчас началось массовое дезертирство, так как народ увидел, что можно "встать на лыжи", и за это ничего не будет", - описывал корреспондент.
По словам Бойко, именно повальный уход людей в СЗЧ влечет усиление мобилизации, так как власти решили не разыскивать дезертиров, а заменять их новыми призывниками. Однако получается замкнутый круг, поскольку привлеченные в войска насильно не хотят служить и только пополняют ряды СЗЧ.
Мотивации победить больше нет
Массовый характер дезертирство на Украине приняло во второй половине 2024-го, по оценкам как украинской, так и зарубежной прессы. Увеличение масштабов бегства из ВСУ связывают с разочарованием и усталостью общества. Конфликт с Россией затянулся дольше, чем казалось в его начале, а действия властей вызывают у народа все больше раздражения.
"С самого начала у нас не было СЗЧ потому что была мотивация. Мотивация победить. Сейчас война вошла в такую стадию, когда на поле боя притаскивают всех, кто не хочет. Мотивированные люди либо погибли, либо устали", - говорит глава одного из разведывательных подразделений ВСУ Денис Ярославский.
Нардеп Сергей Евтушок отмечал, что часть военных решают уйти в СЗЧ из-за вымогательств со стороны командиров. Он жаловался, что с солдат требуют деньги за любые мелкие нарушения. Другие бойцы не справляются с нагрузкой, на линии боевого соприкосновения нет нормальных ротаций, люди месяцами сидят под обстрелами, а пополнения из мобилизованных периодически отказываются выполнять приказы.
"Раньше дезертирство обычно происходило в виде невозвращения из госпиталя или отпуска, теперь солдаты уже уходят или исчезают прямо с позиций, даже если не было обстрела", - оценивает проект World Socialist.
Бегут военные не только в украинский тыл, но и за границу. Один из "перевозчиков", кто помогает украинским мужчинам незаконно перейти границу, рассказал прессе, что количество дезертиров среди его клиентов резко выросло с весны. Если даже на родине власти их не особенно ищут, то в соседних странах к таким экс-бойцам относятся тем более равнодушно.
"Поначалу не особенно хотели иметь с ними дело, так как были опасения, как их будут принимать на той стороне. Однако по факту все нормально: по крайней мере, у нас в Румынии толком на этот предмет никого не проверяют, и если не скажешь сам, то никто ничего и не узнает", - разъясняет анонимный источник.
Точное количество людей в СЗЧ на Украине неизвестно, есть разные данные. Если нардеп Скороход заявила о более 100 тыс. человек, то журналист Бойко говорит о 170 тыс. с начала конфликта. При этом за 2023 год за СЗЧ осудили только 1557 военных.
Анна Громова