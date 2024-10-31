Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа.

[b]Удары по зданию генерального штаба вооруженных сил Украины наносились как ответ на атаку на Российский университет спецназа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.[b]

Удар наносили ударные комплексы "Герань", их применили в 4.00 и в 5.30 мск, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что из здания генштаба ВСУ управлялся дрон, атаковавший университет спецназа в чеченском Гудермесе.

В результате второго удара по центру управления беспилотниками и генштабу ВСУ погибли девять человек, а 17 получили ранения, добавил Кадыров со ссылкой на перехват радиопереговоров украинской стороны.

Напомним, ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Чечне, в результате чего загорелась крыша пустующего здания. После этой атаки Кадыров заявил, что за нее последует "возмездие, что даже им не снилось".

Об ударе по генштабу ВСУ официально сообщало Министерство обороны России. Оно отмечало, что также был поражен центр управления беспилотными системами, находящийся в этом же здании.