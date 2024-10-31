Посадочный модуль "Казачок" миссии ExoMars-2022 вернулся в Россию

Совместный российско-европейский проект включал в себя две части - орбитальный зонд "ЭкзоМарс-TGO", оснащенный российскими и зарубежными научными приборами для исследования атмосферы Марса, а также спускаемый модуль "Казачок" и марсоход "Розалинд Франклин"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спускаемый модуль "Казачок" несостоявшегося второго этапа российско-европейской миссии ExoMars-2022 ("ЭкзоМарс-2022") по освоению Марса возвращен в Россию. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Модуль "Казачок" для программы "ЭкзоМарс" возвращен в Россию", - говорится в сообщении.

Совместный российско-европейский проект "ЭкзоМарс" включал в себя две части - орбитальный зонд "ЭкзоМарс-TGO", оснащенный российскими и зарубежными научными приборами для исследования атмосферы Марса, а также спускаемый модуль "Казачок" и марсоход "Розалинд Франклин".

Орбитальная часть миссии была успешно доставлена к Марсу в 2016 году, и она активно изучает состав и свойства атмосферы четвертой планеты Солнечной системы. Запуск второй половины "ЭкзоМарса" был отменен по решению европейской стороны в начале 2022 года из-за событий на Украине, это произошло за несколько месяцев до пуска.