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Военное обозрение

США разрешили операции с российскими банками по связанным с энергетикой сделкам

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США разрешили проведение финансовых операций с некоторыми российскими банками по сделкам, связанным с энергетической отраслью.

Согласно заявлению американского Минфина, ослабление ограничительных мер затронет российский Центробанк, а также Сбербанк, ВТБ и Росбанк, кроме того, временно выведен из-под западных санкций Проминвестбанк. При этом разрешение является временным и будет действовать до 30 апреля следующего года.

При этом власти США одновременно ввели новые санкции против более 30 физических лиц и свыше 360 российских компаний. В частности, под новые американские санкции попали российские компании и предприятия, связанные со сферой ОПК, конструкторские бюро и НИИ.

Помимо прочих, в обнародованном американским Минфином списке фигурируют Московский авиационный институт, НТЦ "Арсенал", "Русская лаборатория воздушного транспорта", а также "Беспилотные технологии Мордовии". Помимо российских компаний, в очередной пакет наложенных США санкций включены иностранные юридические лица из Китая, Узбекистана, Швейцарии и Турции.

Предполагается, что главными целями новых американских санкций являются поставщики технологий и товаров для российского ОПК, а также борьба с механизмами обхода введенных ранее ограничительных мер.

Кроме того, на официальном интернет-портале Минфина США сообщается о внесении в санкционный список пяти заместителей министра обороны России. В перечень также были внесены начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, а также статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

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