"Аэромакс" и еще несколько производителей дронов подпали под санкции США

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько российских производителей беспилотных авиационных систем (БАС), включая ООО "Аэромакс", включены в SDN-list США, говорится в материалах американского Минфина.

"Аэромакс" разрабатывает и производит гражданские беспилотники, средства навигации и наземного управления. Среди разработок компании - БАС вертолетного типа SH-3000/-750/-450.

Помимо "Аэромакса", под санкции подпали ярославский производитель дронов ООО "Горизонт-Аэро", кировское ООО "Молот Аэро", зарегистрированное в Московской области ООО "Астрон Аэро".