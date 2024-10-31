Зеленский посоветовал ВСУ отступать, когда они уступают в численности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко ранее сообщил, что власти Украины намерены призвать в вооруженные силы еще 160 тыс. человек

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что при ситуации в зоне боевых действий, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ, украинским солдатам стоит отступать.

"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть - то конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал Зеленский.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко сообщил, что власти Украины намерены призвать в вооруженные силы еще 160 тыс. человек.

Во вторник глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и назвал ситуацию угрожающей. По оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине уже достигло 170 тыс.