Возможности Турции для сотрудничества против агрессии США в Центральной Азии (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: страны объединились, чтобы сорвать планы США в Центральной Азии

После распада СССР Центральная Азия стала одним из приоритетных регионов, где США стремились установить свой контроль, пишет Aydınlık. Вашингтон заинтересован в ресурсах бывших советских республик и контроле транспортных коридоров Евразии. Однако блок России, Китая, Ирана и Турции стал настоящим препятствием.

Каяхан Четин (Kayahan Çetin)

После распада Советского Союза Центральная Азия стала одним из приоритетных регионов, где США стремились установить свой контроль. Вашингтону нужно было получить доступ к ресурсам (прежде всего к нефти, драгоценным металлам и радиоактивным веществам) бывших советских республик (Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана), а также к контролю транспортных и логистических коридоров Евразии.

США в Центральной Азии: начало конца

Поначалу для Атлантического фронта дела шли хорошо. США после вторжения в Афганистан создали военные базы в Узбекистане и Киргизии.

Но, когда у Вашингтона вошло в привычку вмешиваться во внутренние дела Узбекистана, Ташкент, недовольный "уроками демократии", в 2005 году потребовал от американцев покинуть страну. А в 2014 году прекратилось военное сотрудничество США с Киргизией.

Вслед за фактическим поражением в Афганистане и выводом американского военного контингента оттуда Белый дом вновь попытался договориться о размещении своих баз в Центральной Азии и Пакистане.

Однако эти предложения были категорически отвергнуты. Попытка обсудить тот же вопрос с Россией казалась весьма странной, и результат, как и ожидалось, был отрицательным.

Сохраняющиеся амбиции

Однако контроль над "сердцем" региона продолжал оставаться одной из основных стратегических целей США. В 2015 году, во время правления демократа Барака Обамы, был создан формат "Центральная Азия + США" ("С5+1"). В то время Белый дом был особенно обеспокоен планами Китая по расширению сотрудничества в регионе в рамках инициативы "Один пояс — один путь".

Во время президентства Дональда Трампа сотрудничество в формате "C5+1" продолжалось, однако уровень участия в инициативе был понижен — с глав внешнеполитических ведомств до помощников региональных координаторов.

С приходом Джо Байдена в Белый дом США возобновили усилия по установлению контроля над Центральной Азией. Осенью прошлого года впервые состоялся саммит в формате "С5+1" с участием глав государств.

Препятствия перед США

Однако США не могут господствовать в Центральной Азии, поскольку Китай, Россия, Турция и Иран являются активными игроками в регионе и имеют очень прочные партнерские отношения. Их невозможно сдвинуть на второй план.

Хотя американцы пытаются подавить Россию и Иран санкциями, объявив их странами "оси зла" (термин, использованный Бушем-младшим во время вторжения в Ирак), нет никаких сомнений в том, что это государства с глубокими корнями, крупной экономикой и сильной, стойкой армией.

В то время как Китай изо дня в день развивает сотрудничество с государствами Центральной Азии, Турция уже имеет множество прочных исторических, культурных, экономических связей с регионом. Турция, хотя и кажется союзником США на бумаге, долгое время была их мишенью.

Более того, стало даже известно, что план второго Израиля под названием "Курдистан", который США хотят создать в регионе путем раздела земель Турции, Сирии, Ирака и Ирана, является важной частью цели по контролю над энергетическими ресурсами Центральной Азии.

Методы США и пример Казахстана

Не имея ни возможности, ни желания сводить счеты с этими государствами, американцы прибегают к излюбленному методу.

Они пытаются разрушить государства своих геополитических противников изнутри. Всегда используют одни и те же проверенные методы: создают беспорядки через внутреннюю оппозицию, которую ставят в положение абсолютной зависимости от себя, планируют государственные перевороты, а затем приводят к власти своих марионеток.

В январе 2022 года США попытались реализовать такой сценарий в Казахстане. В газодобывающем городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались протестные выступления, которые распространились на Алматы и некоторые другие крупные города.

Протестующие перешли от экономических требований к ряду политических условий, которые включали отставку правительства и полный уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Массовые беспорядки, такие как поджоги и грабежи правительственных зданий, удалось остановить только после объявления в стране чрезвычайного положения и размещения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

С кем интересы тюркского мира пересекаются?

Вся политика США в Восточной Европе, Восточном Средиземноморье, Черном море, на Кавказе и в Западной Азии направлена на то, чтобы ослабить, изолировать Китай, Россию, Иран, Турцию и разрушить проекты, разработанные этими странами. И в Центральной Азии Вашингтон преследует те же цели. Эти цели полностью противоречат интересам не только России и Китая, но и всего тюркского мира, включая Турцию.

Давайте назовем проблему!

Везде, куда бы ни вмешивался Вашингтон, возникает хаос, вспыхивают войны, происходит всплеск сепаратистского или экстремистского терроризма, государства распадаются. Поэтому Кипр, Сирия, Украина, Центральная Азия, Тайвань, Палестина — все это части одной большой проблемы под названием "американский гегемонизм".

Противостоять попыткам США господствовать в регионе можно только с помощью реализации общей стратегии от Черного моря до Аравийского моря, а оттуда до Центральной Азии и всей Евразии, а также вместе сопротивляясь атакам коллективного Запада.

Понятно, что сотрудничество с США пока никому ничего хорошего не принесло и не принесет. В этом смысле самым актуальным и ярким примером перед глазами является разваливающаяся экономика Евросоюза, которую американцы втянули в спонсирование военного конфликта на Украине.

Уроки 1990-х годов

Турция в начале 1990-х годов пыталась войти в Центральную Азию в рамках американских проектов. Это было единственное независимое тюркское государство до распада СССР, и в самый разгар претензий США на мировое господство Турция претендовала на роль лидера нового независимого тюркского мира в постсоветское время.

Однако тогда США и ЕС отодвинули интересы Турции на второй план, и ряд крупных проектов по поставкам энергоресурсов из Центральной Азии провалился. В целом этот период можно назвать крайне неудачным с точки зрения попыток Анкары включить регион в свою орбиту влияния.

Стратегия Турции в то время была далека от национальной и являлась частью американских планов. Один из наиболее показательных примеров — неудачная попытка государственного переворота в Азербайджане, предпринятая администрацией Чиллер (Çiller) совместно с НАТО в 1995 году.

Более того, внешнеполитические неудачи в этот период также создали угрозы для безопасности Турции. Не секрет, что за последние 30 лет "Террористическая организация фетхуллахистов" (FETÖ), в том числе при содействии турецких правительств, расширила свое влияние в Центральной Азии через сеть школ, открытых в Туркмении, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, а также Азербайджане и Монголии.

Одним из источников, в которых лучше всего освещается стратегия США в Центральной Азии в этот период, являются мемуары бывшего главы Управления внешних операций Национальной разведывательной организации Турции Кашифа Козиноглу (Kaşif Kozinoğlu), который был убит FETÖ во время заговора вокруг "Эргенекона" (Ergenekon).

Противоядие: интеграционные процессы

Противовесом деструктивной политике США могут стать только региональные интеграционные процессы. Эти процессы протекают очень активно и разносторонне, особенно на евразийском пространстве. Ряд крупных экономических союзов, таких как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз и БРИКС, наряду с Китаем, Россией, Индией, Ираном и Пакистаном включают в свой состав и страны Центральной Азии.

Вместе с тем в Организацию тюркских государств (ОТГ), созданную по инициативе Турции, тоже входят страны Центральной Азии, в частности Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Туркмения в статусе наблюдателя. Это означает, что у участников всех этих организаций много общих интересов и точек пересечения.

Интеграция тюркского мира не противоречит интеграции на всем евразийском пространстве, поэтому ОТГ станет наиболее мощным и эффективным инструментом для налаживания взаимодействия с другими крупными державами региона: Россией, Китаем, Пакистаном, Индией и другими.

Заявления Эрдогана и Лаврова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем июльском заявлении подчеркнул, что не видит проблемы в сотрудничестве между ШОС, БРИКС и ОТГ и даже считает, что эти отношения способствуют миру во всем мире.

На саммите БРИКС в России министр иностранных дел России Сергей Лавров также положительно высказался о сотрудничестве между странами Центральной Азии в рамках ОТГ. Для будущего очень важно, чтобы Организация тюркских государств координировала свои действия с Россией, Китаем и Ираном, как со своими историческими и нынешними партнерами, с учетом многочисленного тюркоязычного населения на их территории.

От "Великого Турана" к "теплым морям"

Сотрудничество играет ключевую роль и с точки зрения масштабных, исторических целей государств. Москва отдает себе отчет в том, что без дружбы и сотрудничества с Турцией не сможет "выйти в теплые моря".

Анкара же без сотрудничества с Россией и Китаем не сможет претворить в жизнь стратегию создания "Великого Турана" и "объединения тюркского мира".

Фактически Евразия на самом деле является другим названием Турана, Евразия — большая родина всех коренных народов этой географии, и "Туран" — это не то, что отделяет тюрков от других народов Евразии, а, наоборот, то, что объединяет их всех.

Изречение Махмуда аль-Кашгари "Не может быть перса, не связанного с тюрком, как не может быть головного убора без головы" и расхожее у русских выражение: "Поскреби русского — найдешь татарина" являются выражением единства и взаимосвязи коренных народов этой географии.

Ключевое слово здесь — сотрудничество. В отличие от стратегии США, стремящихся к исключительному доминированию в Центральной Азии и отводящих другим государствам роль послушных марионеток, турецко-российско-китайское сотрудничество будет способствовать евразийской интеграции и обеспечению реальной безопасности региона.