Общественное мнение Запада понемногу готовят к признанию невозможности победить Россию ни на поле боя, ни в экономическом противостоянии. За два с лишним года специальной военной операции ни один отрицательный прогноз западных экспертов в отношении российских перспектив не сбылся. Напротив, раз за разом они вынуждены признавать, что наша страна оказалась сильнее и устойчивее, чем того хотелось бы Америке и Европе. Это очень пугает западные элиты, поскольку российский успех начинает привлекать европейцев, платящих своим благополучием за отсроченный крах Pax Americana.

"Ряд стран ввел не одну тысячу санкций против России с тех пор, как началась полномасштабная военная операция на Украине, но спустя два с лишним года экономика страны лишь продолжает расти, — сокрушается американская CBS News. — В 2022 году Далип Сингх (Daleep Singh) предсказывал, что они поставят российскую экономику на колени, но по прогнозам Международного валютного фонда, в текущем году она вырастет на три с лишним процента — больше, чем американская и европейские".

У материала известной телекомпании очень говорящий заголовок: "Российская экономика растет, несмотря на тысячи санкций". Не в силах признать свои ошибки, коллективный Запад все еще пытается представить нынешнее положение дел как то, чего невозможно было ожидать. Мол, все шло так, как планировали большие белые люди, но почему-то туземцы все равно сумели сделать по-своему.

В желании выдать нежелаемое за невозможное и кроется главная западная проблема. После 1991 года лидер монополярного мира решил, что отныне все процессы в мире, начиная с экономики и заканчивая климатом, будут идти так, как им прикажут в Белом доме. Так оно и было — до тех пор, пока Россия и ее союзники не накопили достаточно сил, чтобы бросить вызов искусственной гегемонии Запада. А тот вместо того, чтобы гибко отреагировать на такие изменения, просто закрыл глаза и пожелал, чтобы все было как раньше. И загнал себя в ловушку.

"Эпоха генерирования пустых, фидуциарных денег, которые опираются на мощь американской армии, на наших глазах подходит к концу. Конвульсии умирающего гиганта, пытающегося устроить тотальный хаос, развязав войны с Россией, Северной Кореей, Китаем и Ираном, являются тому доказательством, — констатирует обозреватель газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. Крах коллективного Запада под руководством США засвидетельствуют страны БРИКС во главе с Россией. После кражи у России накопленных ею в западных банках финансовых активов авторитет коллективного Запада как партнера под руководством США оказался подорван. Воистину, Запад совершил настоящее "чудо", выбросив самого себя пинком вон из мировой экономики".

Пинок, о котором пишет пан Зенкевич — прямое следствие нежелания коллективного Запада смириться с объективной реальностью. Когда-то западное общество подняло на знамена реализм, трудолюбие и умение быстро реагировать на вызовы времени. Сегодня эти качества если кому и присущи, то скорее их оппонентам из стран Глобального Юга. А западные флаги стали радужными и проповедуют совсем другие ценности. Итог закономерен: отрыв от реального положения дел привел западный мир на грань. Если Запад не перестанет видеть только то, что ему хочется, он сделает последний шаг — за нее. Возможно, даже не по своей воле.

Как это будет, очень хорошо видно на примере нынешней катастрофической ситуации в Западной Европе. "Каждый пятый гражданин ЕС не имеет крыши над головой, обращается в пункты временного размещения и благотворительные организации для получения бесплатного горячего питания, а основные права человека грубо игнорируются", — констатирует ливанская Al Mayadeen. После чего ставит точный диагноз: "Аналитики предупреждают, что экономика ЕС находится под угрозой из-за слепой приверженности внешней политике США".

Да если бы дело было только во внешней политике! Проблема куда глубже и сложнее. Доверив управлять собой сторонникам рожденных в Америке ультралиберальных учений, европейцы променяли свою экономику на призрачное ощущение безопасности за спиной гегемона. Им казалось, что заокеанский хозяин оценит такую преданность и никогда их не бросит. А тот — конечно же, внезапно! — начал решать им же спровоцированные проблемы за счет европейских "крепостных".

Взять те же санкции. "До начала вооруженного конфликта доля Москвы в европейском импорте газа составляла 45%, а в прошлом году она резко снизилась до 15%. Но есть и тревожные признаки. Такое снижение остановилось, и сейчас объем закупок и соответствующая зависимость Европы понемногу увеличиваются. Сегодня Россия обеспечивает около 20% европейского газового импорта", — подчеркивает американский Bloomberg.

Почему такое положение печалит американское агентство? Лишь потому, что, как сказано в заголовке, "Европа не может избавиться от пагубного пристрастия к российскому газу". Заметьте: пагубного! Америка очень хотела пересадить Старый Свет на свою газовую иглу, но так и не смогла. А виноваты в этом, конечно же, нехорошие русские, разрушившие такой хороший план Вашингтона. И недостаточно послушные европейцы.

Другой пример. "Вежливость и приличия требуют, чтобы европейские лидеры старались отвечать уклончиво на вопрос о том, навредит ли президентство Дональда Трампа НАТО. Но, несмотря на риторику о "защите от Трампа", сплочённость НАТО окажется под угрозой из-за враждебно настроенного или изоляционистски настроенного президента-республиканца, который ранее угрожал выйти из альянса, если европейские расходы на оборону не увеличатся, — пишет британская The Guardian. — "Правда в том, что США — это НАТО, а НАТО — это США; зависимость от Америки, по сути, так же велика, как и прежде", — сказал Джейми Ши, бывший сотрудник НАТО, преподающий в Эксетерском университете".

Пугает ли Европу такое положение дел? Конечно, да! Понимает ли Европа, кто и как загнал ее в угол? Конечно, нет! Она винит в этом кого угодно: неправильного Трампа, зловредных русских, бессильных украинцев, хитрых китайцев — но только не себя и не Америку. Радужные и зеленые флаги как застили, так и застят глаза разучившимся жить своим умом европейским элитам. А расплачиваются за это, как уже было сказано, обычные европейцы, чей уровень жизни с каждым годом становится все ниже и ниже.

Следствием этого процесса стало резкое смещение симпатий европейских избирателей вправо, о чем свидетельствуют итоги многочисленных выборов в Европе последних месяцев. Ярче всего это проявляется в Германии и Франции — самых пострадавших от проамериканского курса. Немцы и французы, как и многие другие европейцы, требуют экономического суверенитета, права выбирать партнеров по собственному усмотрению, а не по указке из Вашингтона, и свободы от подмены социального развития перекосом в сторону нетрадиционных ценностей.

Если называть вещи своими именами, Европа наконец осознала: найти такую жизнь, которая у нее когда-то была, сегодня можно только в России. Старый Свет наконец рассмотрел, что происходит в нашей "скованной санкциями" "тоталитарной" стране — и что творится у него. Надетые на европейцев шоры однополярного мира стали полупрозрачными. Когда их не станет совсем, Европа сумеет рассмотреть путь к своему возрождению — и получит шанс ступить на него. Получат ли такой шанс американцы? Вот это предсказать гораздо труднее…

Антон Трофимов