Хорватия поставит на Украину советские танки Т-85, получив взамен новые Leopard 2A8 (The National Interest, США)

TNI: Хорватия отправит Украине старые танки в обмен на новые Leopard из Германии

Хорватия хочет купить у Германии 50 танков Leopard 2A8, а взамен отправить на Украину 30 танков советской постройки и 30 боевых машин пехоты, пишет TNI. В рамках этой сделки Хорватия и Германия предоставят Киеву дополнительную "военную помощь", включая запчасти и боеприпасы.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Член НАТО Хорватия предложила приобрести 50 немецких танков "Леопард 2А8", а взамен отправить на Украину 30 танков советской постройки Т-85 и 30 боевых машин пехоты. При этом в армии Хорватии есть парк танков М-84, которые являются югославским вариантом Т-72. У них немало общего с украинскими Т-84, хотя это разные модели. Данное соглашение служит примером наращивания европейской военной помощи Украине.

Хорватия поставит на Украину танки Т-85. Взамен она может приобрести "Леопарды 2"

Член НАТО Хорватия объявила о планах закупки 50 основных боевых танков немецкого производства "Леопард" (Leopard 2A8). Если обе стороны утвердят сделку, Хорватия отправит на Украину 30 своих танков советской постройки, а также 30 боевых машин пехоты.

Кроме того, Берлин и Загреб взяли на себя обязательство предоставить Киеву запчасти и боеприпасы со складов хорватской армии.

"То, что Хорватия прорабатывает вместе с нами вопрос о закупке основных боевых танков "Леопард", усиливает позиции Германии как промышленного центра и обеспечивает общность стандартов в НАТО", — отметил в понедельник в заявлении агентству Рейтер немецкий министр обороны Борис Писториус.

Хорватский M-84A4

По имеющейся информации, на вооружении хорватской армии состоят 75 танков M-84A4. Это модернизированная версия основного боевого танка югославского производства, сделанного на основе танка третьего поколения времен холодной войны Т-72. M-84 был принят на вооружение югославской армии в середине 1980-х годов, а на завершающем этапе холодной войны немного усовершенствован. Там были такие новшества, каких не имел Т-72, прежде всего, композитная броня и система управления огнем югославской конструкции.

Однако базовая конструкция была такой же, как у советского Т-72, и включала три отделения. Место механика-водителя было в передней части корпуса по центру.

После распада Югославии в 1990-х годах Т-84 (автор явно запутался с М-84 и Т-84, а заодно путает и читателя. – Прим. ИноСМИ) остался на вооружении в армиях Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии и Словении.

На самом деле Хорватия не первая среди бывших республик Югославии предлагает танки Киеву. Весной 2022 года, вскоре после того, как Россия начала свою неспровоцированную военную операцию, член НАТО Словения также пообещала передать Киеву свой парк М-84 в количестве 14 единиц, если Германия поставит ей взамен "Леопарды 2". В то время еще 32 законсервированных танка находились у Словении на складах. Любляна вступила в переговоры с Берлином, но тот предложил всего 15 танков "Леопард" 2А4, и переговоры зашли в тупик.

Если Загреб и Берлин сумеют договориться, то и Любляна может передумать и отправит свои М-84 Киеву.

М-84 как дополнение к украинским Т-84

Ситуацию может немного запутать то обстоятельство, что Украина также эксплуатирует танки Т-84 местного производства, которые не имеют никакого отношения к М-84.

Эта разработка является развитием программы Т-80УД из 1980-х годов. После распада Советского Союза в 1991 году Украине достались тысячи танков Т-80, произведенных на заводе в Харькове. Получившая независимость Украина теперь могла производить сотни модернизированных танков. Но эти танки во многом зависели от оборудования, производимого в Российской Федерации.

У танка, получившего новое наименование Т-84, было множество усовершенствований по сравнению с Т-80 и даже с Т-80УД. Но из-за проблем с финансированием Украина не могла делать танки в больших количествах для нужд своих вооруженных сил. По словам некоторых экспертов, первоначально было изготовлено всего 6-10 машин. В результате Украина занималась в основном ремонтом и модернизацией старых танков, прежде всего, Т-64, хотя Т-84 считалась более совершенной и эффективной машиной.

Вооружение у Т-84 такое же, как у Т-80УД. Прежде всего, это 125-мм гладкоствольная пушка, оснащенная автоматом заряжания. Танк Т-84 может вести стрельбу различными снарядами, а также применять противотанковые управляемые ракеты 9К119М "Рефлекс", пуск которых осуществляется из пушки. Среди вспомогательного вооружения спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 миллиметра, а также установленный на башне тяжелый пулемет калибра 12,7 миллиметра.

Украинский танк Т-84 оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом 6ТД-2 мощностью 1 200 лошадиных сил. Этот танк также имеет надежную броню и цельносварную башню, оснащенную элементами динамической защиты. Кроме того, машина имеет комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора-1".