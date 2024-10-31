Украина: компромисс или крах (The Nation, США)

The Nation: Украина должна пойти на компромисс с Россией и начать переговоры

Новости с украинской передовой приходят мрачные, пишетThe Nation. Появляются все новые признаки изнеможения, деморализации, учащаются случаи дезертирства и уклонения от службы. Автор статьи видит только один вариант "триумфа" Украины.

Анатоль Ливен

Кто бы ни победил на выборах в Америке, начало работы новой администрации станет шансом серьезно пересмотреть политику США и их отношение к конфликту на Украине. Ведь сегодня уже предельно ясно, что нынешний курс бесперспективен, и, если мы будем упорствовать, он рано или поздно приведет к краху Украины или к прямому участию НАТО в войне с Россией. Сегодня это косвенно признают некоторые американские комментаторы, такие как Роберт Каган (Robert Kagan), хотя он не желает говорить американцам, что те должны воевать, чтобы не допустить разгрома Украины или мира на основе компромиссов.

Новости с украинской передовой приходят мрачные. Русские обладают большим перевесом в живой силе, в артиллерии и боеприпасах. Появляются все новые признаки изнеможения, деморализации, дезертирства и уклонения от службы, причем это касается как элиты, так и простых людей. Успех России обусловлен тем, что у нее просто намного больше людских и производственных ресурсов, чем у Украины. У нее есть возможность набирать сотни тысяч добровольцев, которые получают очень высокие зарплаты, примерно в шесть раз выше среднего уровня по тем регионам, откуда их набирают.

Украинцы и западные ястребы утверждают, что если будет больше западного оружия, это все изменит. Действительно, если бы его предоставили в 2022 году, когда российские вооруженные силы не имели численного превосходства и были серьезно дезорганизованы, украинцы могли бы добиться гораздо больших успехов. Но сейчас Россия обладает такими огромными преимуществами, что западные поставки не имеют особого значения.

Западная промышленность не в состоянии производить столько артиллерийских снарядов, сколько нужно Украине. США не могут предоставить достаточное количество систем ПВО Израилю и Украине, и сохранить достаточно для себя на случай войны с Китаем. И прежде всего – НАТО не может наштамповать новых солдат для Украины. Немецкое правительство уже объявило о заморозке военной помощи и о ее сокращении почти наполовину в следующем году. А к 2027 году Германия сократит ее на 90 с лишним процентов.

Перед лицом такой действительности западные сторонники безоговорочной поддержки Украины все больше отчаиваются. В этом году люди типа отставного генерала Бен Ходжеса рассказали нам, что поскольку украинскими ракетами и дронами удалось изгнать российский Черноморский флот с крымских баз, этими же ракетами и дронами можно будет изгнать из Крыма всю российскую армию, а полуостров каким-то образом вернуть Украине (в июне 2023 года генерал говорил нам, что Украина сможет освободить Крым к концу лета). Потом нам говорили, что украинское вторжение в Курскую область (вторжение настоящее, но очень ограниченное) стало переломным моментом в ходе конфликта. А теперь нам говорят, что, если позволить Украине запускать вглубь России ракеты под управлением американских спутников, это даст ей возможность изменить ход боевых действий.

Да, украинские войска демонстрируют колоссальную стойкость, вынуждая русских наступать очень медленно и нанося им серьезные потери. Если учитывать усталость значительной части российского населения от военных действий, а также экономические проблемы в России, это позволит Киеву прийти к такому мирному урегулированию, в котором российские территориальные завоевания будут ограничены, а Украина получит возможность в какой-то момент в будущем претендовать на членство в ЕС (но не в НАТО). Для украинцев это будет очень болезненный исход, но в историческом плане это все равно станет величайшим триумфоми намного лучшим вариантом по сравнению с тем, что они получат в случае продолжения военных действий. Но заголовки типа "Украина должна переломить ситуацию перед началом переговоров" просто бессмысленны, если они означают не только упорные бои в отступлении, но и изгнание российской армии.

Это трагедия, но украинское правительство и западный истэблишмент очень часто осуждают саму идею мирных компромиссов и настаивают на полной победе Украины. По этой причине им сейчас очень трудно сменить курс. Они так часто повторяли свой аргумент о том, что если Путин овладеет юго-восточной Украиной, то после этого нападет на НАТО, что сами начали верить в эту чушь.

Иван Крастев на страницах "Файнэншл таймс" выдвигает более убедительный аргумент о том, что поскольку российская армия наступает, то у Путина сейчас нет никаких стимулов стремиться к миру, и его предложение о прекращении огня в обмен на уход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей (на которые Россия претендует, но которые пока не заняла) совершенно неприемлемо.

Это так, но есть и встречный аргумент. Мы не знаем, какие российские условия абсолютные, а какие могут быть предметом переговоров. И не узнаем, пока не вступим в переговоры с Россией. Но начало переговоров не означает признание изначальных российских условий. Представители российского истэблишмента говорили мне, что в обмен на договор о нейтралитете Украины, исключающий ее членство в НАТО, Россия может отказаться от дальнейших территориальных притязаний.

Давайте выступим с таким предложением неофициально и посмотрим на реакцию Москвы. Или еще лучше, давайте дадим соответствующие полномочия нейтральным государствам типа Индии и Бразилии, и пусть они делают русским такие предложения о мире. С учетом тех огромных усилий, которые прилагает российское государство, обхаживая эти страны и "мировое большинство", ему будет очень трудно отвергнуть мирные инициативы.

Во время переговоров Запад должен продолжать оказывать помощь Украине, чтобы ВСУ могли медленно отступать, нанося тяжелые потери противнику. Это станет для русских хорошим стимулом согласиться на компромисс. Но мы не должны заниматься самообманом, полагая, что наша поддержка будет длиться вечно, или что она позволит Украине вернуть утраченные территории. Поэтому у нас нет иного выхода, кроме оказания давления на украинское правительство с тем, чтобы оно согласилось на мирные компромиссы.

Если следующая американская администрация не согласится на такой курс, возникнет серьезная опасность полного развала украинской армии, как это было с армиями эпохи Первой мировой войны после длительной окопных сражений. Вашингтон в этом случае окажется перед выбором: либо он признаёт полное поражение Украины, либо осуществляет прямое вмешательство и создает риск ядерной войны с Россией (или даже гарантирует такую войну). Будем надеяться, что руководителю новой администрации хватит интеллектуальной ясности и нравственной смелости, чтобы признать это и действовать соответствующим образом.