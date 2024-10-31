Чтобы никто не сказал, что он повар или водитель: российские хакеры выложили в сеть базу данных спецучета СБУ

Источник изображения: topwar.ru

Российские хакеры команды RaHDIt, известной еще как проект «НемеZида», взломали базу данных спецучета Службы безопасности Украины (СБУ) со списком идейных украинских националистов. Спецучет — это своего рода картотека спецслужбы, в которой указаны данные на тех, по кому она работает наиболее активно. Был получен доступ не только к данным ультрас, но и их фотографиям. Всю информацию российские хакеры разместили для общего доступа в сети.

Националисты из спецучета СБУ — это своего рода ударная сила украинской спецслужбы, да и ВСУ. Их задействуют для совершения самых дерзких и громких операций, в том числе на территории России, устранения неугодных и прочих спецзаданий.

Дорогие друзья, у нас сегодня новая пилюлька для представителей страны 404 — к нам в руки попали спецучеты СБУ. Нацики из спецучетов СБУ — это ударная сила ВСУ, максимально идейно заряженные. Так пусть наши ребята знают их в лицо, чтобы никто не мог откосить и сказать, что он повар или водитель

— сообщается в телеграм-канале «НемеZида».

Источник изображения: topwar.ru

При этом в списке спецучета СБУ обнаружены 300 граждан России, проживающих на территории РФ. По ним хакеры передали информацию «куда положено». То, что улов получился знатным, говорит тот факт, что в списке значится командир нацбата «Азов»* (террористическое формирование, запрещенное в РФ) с позывным «Редис», околофутбольщик из ультрас «Динамо Киев», садист и язычник.

В свое время именно ультрас из «футбольных болельщиков» стали основой для создания националистических формирований на Украине, большинство задействовались в карательных акциях на Донбассе и в других регионах. К настоящему времени многие нацики ликвидированы. Небольшое количество продолжают воевать, но оставшиеся в основном отсиживаются в тылу, изредка задействуются СБУ и ГУР МО Украины для проведения спецзаданий, кое-кто занимается пропагандистской деятельностью.

Кроме того, российские хакеры получили список личного состава с фотографиями 74-го и 83-го Центров ИПсО Украины. Именно они отвечают за пропаганду на территории Крыма и в южных регионах России.

Это они вытащили на улицу людей в Дагестане и заставили искать израильтян в турбинах самолета, это они прикидываются родственниками наших бойцов в Крыму и имитируют митинги, это они сидят в комментариях под постами и (пишут пропагандистскую чушь)

— уточняет ТГ-канал «НемеZида».

Хакеры команды RaHDI выложили в сеть и данные с фотографиями украинских ципсошников. Информация доступна как в телеграм-канале, так и на сайте «НемеZида».

Всех помним, всем все припомним

— заключили российские ИТ-бойцы «невидимого фронта».

Источник изображения: topwar.ru

Сами себя российские хакеры называют совершенно оправданно специалистами по сетевому розыску. Это далеко не первая и наверняка не последняя хакерская акция, проведенная в отношении врагов России командой RaHDI. Немалое внимание хакеры уделяют и выяснению личностей иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, в особенности тех, кто устраивает диверсии и теракты на территории России, участвовали во вторжении в Курскую область.