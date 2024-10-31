Американские военные оснастили БТР Stryker NBCRV дроном для обнаружения ядерных, химических и биологических угроз

Источник изображения: topwar.ru
Военнослужащие армии США усовершенствовали бронетранспортер Stryker NBCRV (машина для ядерной, биологической и химической разведки), установив на него набор датчиков, который позволяет запускать БПЛА из заднего отсека в ответ на угрозы NBC. Об этом информирует издание Army Recognition. В публикации отмечается, что этот факт является серьезным прогрессом в обнаружении угроз в режиме реального времени, сборе образцов и быстром принятии решений на поле боя.
– отмечает издание.
Автор добавляет, что, используя полуавтономную навигацию и точки маршрута, БПЛА маневрирует над поражённой территорией, собирая образцы с помощью усовершенствованной биосенсорной полезной нагрузки.
– подчеркивается в материале.
По информации издания, в настоящее время военнослужащие американской армии проводят усиленные тренировки по управлению беспилотным летательным аппаратом. Сам факт интеграции модуля SSU на бронетранспортер Stryker американские военные считают важным шагом в развитии возможностей армии США по обнаружению угроз, связанных с химическими, биологическими и радиологическими веществами.
Источник изображения: topwar.ru
– констатирует Army Recognition.