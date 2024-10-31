Войти
Военное обозрение

Американские военные оснастили БТР Stryker NBCRV дроном для обнаружения ядерных, химических и биологических угроз

220
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие армии США усовершенствовали бронетранспортер Stryker NBCRV (машина для ядерной, биологической и химической разведки), установив на него набор датчиков, который позволяет запускать БПЛА из заднего отсека в ответ на угрозы NBC. Об этом информирует издание Army Recognition. В публикации отмечается, что этот факт является серьезным прогрессом в обнаружении угроз в режиме реального времени, сборе образцов и быстром принятии решений на поле боя.

Бронемашина Stryker NBCRV с установленным модулем SSU (Sensor Suite Upgrade) теперь может запускать беспилотный летательный аппарат при обнаружении угрозы ядерного, биологического или химического характера, что позволяет быстро и дистанционно анализировать потенциально опасные среды. БПЛА закреплён на задней части NBCRV и управляется оператором, который при обнаружении угрозы запускает его для сбора более полных данных

– отмечает издание.

Автор добавляет, что, используя полуавтономную навигацию и точки маршрута, БПЛА маневрирует над поражённой территорией, собирая образцы с помощью усовершенствованной биосенсорной полезной нагрузки.

Эта информация в режиме реального времени передается непосредственно командирам, что позволяет им принимать обоснованные решения и выдавать указания о мерах защиты персоналу на земле

– подчеркивается в материале.

По информации издания, в настоящее время военнослужащие американской армии проводят усиленные тренировки по управлению беспилотным летательным аппаратом. Сам факт интеграции модуля SSU на бронетранспортер Stryker американские военные считают важным шагом в развитии возможностей армии США по обнаружению угроз, связанных с химическими, биологическими и радиологическими веществами.

Источник изображения: topwar.ru

Поскольку угрозы, связанные с химическими, биологическими и радиологическими веществами, продолжают развиваться, такие достижения гарантируют, что у американских солдат будут инструменты, необходимые для безопасного и эффективного устранения угроз, сохранения жизней и обеспечения успеха миссии

– констатирует Army Recognition.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 08:22
  • 5327
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро