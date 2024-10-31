Американские военные оснастили БТР Stryker NBCRV дроном для обнаружения ядерных, химических и биологических угроз

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие армии США усовершенствовали бронетранспортер Stryker NBCRV (машина для ядерной, биологической и химической разведки), установив на него набор датчиков, который позволяет запускать БПЛА из заднего отсека в ответ на угрозы NBC. Об этом информирует издание Army Recognition. В публикации отмечается, что этот факт является серьезным прогрессом в обнаружении угроз в режиме реального времени, сборе образцов и быстром принятии решений на поле боя.

Бронемашина Stryker NBCRV с установленным модулем SSU (Sensor Suite Upgrade) теперь может запускать беспилотный летательный аппарат при обнаружении угрозы ядерного, биологического или химического характера, что позволяет быстро и дистанционно анализировать потенциально опасные среды. БПЛА закреплён на задней части NBCRV и управляется оператором, который при обнаружении угрозы запускает его для сбора более полных данных

– отмечает издание.

Автор добавляет, что, используя полуавтономную навигацию и точки маршрута, БПЛА маневрирует над поражённой территорией, собирая образцы с помощью усовершенствованной биосенсорной полезной нагрузки.

Эта информация в режиме реального времени передается непосредственно командирам, что позволяет им принимать обоснованные решения и выдавать указания о мерах защиты персоналу на земле

– подчеркивается в материале.

По информации издания, в настоящее время военнослужащие американской армии проводят усиленные тренировки по управлению беспилотным летательным аппаратом. Сам факт интеграции модуля SSU на бронетранспортер Stryker американские военные считают важным шагом в развитии возможностей армии США по обнаружению угроз, связанных с химическими, биологическими и радиологическими веществами.

Источник изображения: topwar.ru

Поскольку угрозы, связанные с химическими, биологическими и радиологическими веществами, продолжают развиваться, такие достижения гарантируют, что у американских солдат будут инструменты, необходимые для безопасного и эффективного устранения угроз, сохранения жизней и обеспечения успеха миссии

– констатирует Army Recognition.