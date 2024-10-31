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ТАСС

В Венгрии заявили, что время в конфликте на Украине на стороне РФ

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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш призвал порицать любой шаг, который не ведет к миру и прекращению огня

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что время в конфликте на Украине на стороне России. Об этом заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его мнению, необходимо ответить на вопрос, на чьей стороне время с учетом продолжающихся боевых действий. "Мы думаем, что оно на стороне России, поэтому Украина также должна быть заинтересована в мире", - сказал Гуйяш. Он подчеркнул, что "любой шаг, который не ведет к миру и прекращению огня, заслуживает порицания".

Гуйяш подтвердил, что Венгрия призывает стороны конфликта к прекращению военных действий и переговорам. Он также заявил, что Венгрия сделает все возможное для того, чтобы не втягиваться в конфликт на Украине. "Ни при каких обстоятельствах мы не будем участвовать в российско-украинской войне солдатами и оружием", - сказал глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
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