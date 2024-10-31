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ЦАМТО

Генштаб ВС РФ отработал на тренировке применение ЯО по новым планам

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Источник изображения: Сделано у нас

ЦАМТО, 30 октября. Основной задачей тренировки российских стратегических сил сдерживания была отработка применения ядерного оружия по новым планам, которые Генштаб ВС РФ предлагает в связи с анонсированными изменениями в российскую ядерную доктрину.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту, в частности, об отработке массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

"Это первая такая тренировка после анонсированных изменений в ядерную доктрину. В ходе данной тренировки отрабатывались различные варианты боевого применения – от одиночных ударов до нанесения массированного ядерного удара по потенциальному противнику", – сказал И.Коротченко.

По словам директора ЦАМТО, Генштаб смоделировал ситуации, предполагающие практическую реализацию новых положений российской ядерной доктрины. В результате были выбраны объекты для удара на территории потенциального противника и отработан весь цикл применения ядерного оружия, а также после получения санкции президента – верховного главнокомандующего ВС РФ – доведение соответствующих команд до конкретных носителей и пусковых установок как электронными, так и реальными пусками, добавил И.Коротченко.

"Все поставленные цели и задачи были отработаны успешно, тем самым планы боевого применения, разработанные российским Генштабом, адаптированы под новые варианты использования ядерного оружия в соответствии с теми доктринальными установками, которые были рассмотрены и будут утверждены в самое ближайшее время", – пояснил И.Коротченко.

Ранее В.Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.

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