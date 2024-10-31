Генштаб ВС РФ отработал на тренировке применение ЯО по новым планам

ЦАМТО, 30 октября. Основной задачей тренировки российских стратегических сил сдерживания была отработка применения ядерного оружия по новым планам, которые Генштаб ВС РФ предлагает в связи с анонсированными изменениями в российскую ядерную доктрину.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту, в частности, об отработке массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

"Это первая такая тренировка после анонсированных изменений в ядерную доктрину. В ходе данной тренировки отрабатывались различные варианты боевого применения – от одиночных ударов до нанесения массированного ядерного удара по потенциальному противнику", – сказал И.Коротченко.

По словам директора ЦАМТО, Генштаб смоделировал ситуации, предполагающие практическую реализацию новых положений российской ядерной доктрины. В результате были выбраны объекты для удара на территории потенциального противника и отработан весь цикл применения ядерного оружия, а также после получения санкции президента – верховного главнокомандующего ВС РФ – доведение соответствующих команд до конкретных носителей и пусковых установок как электронными, так и реальными пусками, добавил И.Коротченко.

"Все поставленные цели и задачи были отработаны успешно, тем самым планы боевого применения, разработанные российским Генштабом, адаптированы под новые варианты использования ядерного оружия в соответствии с теми доктринальными установками, которые были рассмотрены и будут утверждены в самое ближайшее время", – пояснил И.Коротченко.

Ранее В.Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.