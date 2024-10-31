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Применение робота «Крот» в зоне СВО показали на видео

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Проект «Судный день» показал применение робота «Крот» в зоне СВО

Российский робототехнический комплекс «Крот» начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал проекта «Судный день».

Отмечается, что роботов-камикадзе применяли бойцы 14-й отдельной инженерной бригады Вооруженных сил России. На записи показано поражение окопов, блиндажей и зданий, в которых расположился противник. В сообщении добавили, что аппарат доработали с учетом опыта СВО.

Машина получила электродвигатель и ходовую часть с большими колесами. «Крот» способен нести несколько противотанковых мин ТМ-62. Маршрут робота корректируют с беспилотного летательного аппарата.

Ранее стало известно, что в зону СВО поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер», способных вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших.

В октябре Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Днепр» применили установленный на роботизированную платформу противотанковый ракетный комплекс «Фагот» в зоне СВО.

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Страны
Россия
Продукция
Фагот
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
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