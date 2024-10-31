Зеленский обвинил западные СМИ в раскрытии информации о ракетах Tomahawk

Это была конфиденциальная информация между Киевом и Белым домом, отметил политик

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Западные СМИ, опубликовав сведения о том, что Киев запрашивал у Вашингтона американские ракеты Tomahawk, радиус действия которых составляет около 2 400 км, раскрыли конфиденциальную информацию. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Когда я попросил их (западных союзников - прим. ТАСС) в "плане победы" [предоставить] пакет дальнобойных вооружений <...>, мне сказали, что это эскалация. Вы видите, что сейчас происходит в СМИ - они сказали, что Украина хотела получить много ракет, таких как Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - сказал он на пресс-конференции для североевропейских СМИ. Видео опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

Как сообщало ранее издание The New York Times со ссылкой на источники, в закрытой части плана Зеленского содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По информации газеты, американские чиновники сочли это "абсолютно невыполнимым требованием". Зеленский не смог убедить Вашингтон принять решение по ударам вглубь территории России западным оружием, отметило издание.