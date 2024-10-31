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ТАСС

Захарова заявила, что скорое завершение украинского конфликта не в интересах ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам дипломата, на Западе "продолжают зарабатывать на гибели украинцев и разрушении Украины"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Скорое завершение конфликта вокруг Украины не отвечает интересам Европейского союза (ЕС). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По просьбе журналистов дипломат прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке конфликт на Украине отошел на второй план. По оценке Захаровой, это стоит рассматривать как чистосердечное признание в рамках деструктивной политики ЕС.

"Что касается ситуации вокруг Украины, завершения конфликта. Мне кажется, это можно рассматривать как в очередной раз сделанное чистосердечное признание Борреля. Действительно, в Евросоюзе делают все возможное для того, чтобы боевые действия ни в коем случае не закончились, только усиливались, расширялись, углублялись. Для этого ЕС, собственно говоря, и поставляет оружие, выделяет деньги [Киеву], тренирует украинских боевиков, - отметила дипломат. - Скорое политическое решение украинского кризиса - и в этом, опять же, Боррель признавался неоднократно - не в интересах нынешних лидеров коллективного Запада, американских кураторов".

Как подчеркнула Захарова, на Западе "продолжают зарабатывать на гибели украинцев и разрушении Украины". "Они продолжают воровать наши активы. Они продолжают решать собственные проблемы за счет других. Собственно говоря, в традициях колониализма, переходящего в неоколониализм", - резюмировала она. 

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