Раскрыты особенности названного революционным российского дрона

Военный эксперт Леонков дрон «Князь Вандал» почти недоступен для систем РЭБ

Российский дрон «Князь Вандал Новгородский», названный революционным, управляется по оптоволоконному кабелю, что делает его устойчивым к комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«Там тонкий оптоволоконный кабель, который позволяет применять дрон по особо защищенным объектам. Это, например, станции контрбатарейной борьбы. "КВН" может уничтожать и мобильные комплексы, которые поставили страны НАТО, и защищенную технику — РЭБ на него практически не влияет», — сказал Леонков.

Высокая степень защиты дрона от внешних воздействий, как объяснил военный эксперт, достигается именно благодаря особенностям управления. По тому же принципу, по его словам, работают противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д», управление которые тоже идет по специальному кабелю.

«Думаю, именно эта идея стала основой для разработки "КВН", — допустил собеседник «Ленты.ру». — Хотя со стороны противника тоже наблюдаются комплексы, управление которыми идет через оптоволокно».

Ранее сообщалось, что беспилотник «Князь Вандал Новгородский» совместно с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.