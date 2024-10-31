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Lenta.ru

Раскрыты особенности названного революционным российского дрона

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Кадр: Лампа знаний / YouTube
Кадр: Лампа знаний / YouTube.

Военный эксперт Леонков дрон «Князь Вандал» почти недоступен для систем РЭБ

Российский дрон «Князь Вандал Новгородский», названный революционным, управляется по оптоволоконному кабелю, что делает его устойчивым к комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«Там тонкий оптоволоконный кабель, который позволяет применять дрон по особо защищенным объектам. Это, например, станции контрбатарейной борьбы. "КВН" может уничтожать и мобильные комплексы, которые поставили страны НАТО, и защищенную технику — РЭБ на него практически не влияет», — сказал Леонков.

Высокая степень защиты дрона от внешних воздействий, как объяснил военный эксперт, достигается именно благодаря особенностям управления. По тому же принципу, по его словам, работают противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д», управление которые тоже идет по специальному кабелю.

«Думаю, именно эта идея стала основой для разработки "КВН", — допустил собеседник «Ленты.ру». — Хотя со стороны противника тоже наблюдаются комплексы, управление которыми идет через оптоволокно».

Ранее сообщалось, что беспилотник «Князь Вандал Новгородский» совместно с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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