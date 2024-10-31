Третья предназначенная для ВМС Бразилии субмарина типа "Скорпен" впервые погрузилась под воду

На прошлой неделе "Тонелеро" (Tonelero), третья из четырех дизель-электрических подлодок класса "Риачуэло" (модернизированный французский проект "Скорпен"), заказанных для ВМС Бразилии, выполнила первые испытания в море. Как сообщает Naval News, в частности, субмарина выполнила статические погружения.

Погружения совершались в акватории залива Селетиба, недалеко от военно-морского комплекса Итагуаи. Отмечается, что с учетом опыта предыдущих погружений первой и второй подлодок серии, "Риачуэло" (Riachuelo) и "Умаита" (Humaitá), моряки и сдаточная команда успешно справились с этим важным этапом постройки и сдачи субмарины.

Дизель-электрическая подлодка "Тонелеро", Бразилия Brazilian Navy

Отмечается, что цель статических погружений – уточнить водоизмещение подводной лодки на поверхности и в погруженном состоянии, чтобы гарантировать безопасность личного состава на последующих этапах испытаний.

Также проведены испытания спасательной камеры, которая позволит экипажу покинуть подлодку в случае невозможности всплытия на поверхность.

Динамическое погружение "Тонелеро" запланировано на январь 2025 года.

Головную подлодку "Риачуэло" заложили на верфи Itaguaí Construções Navais в мае 2010 года, спустили на воду в декабре 2018 года и собирались ввести в строй в октябре 2020 года. Но пандемия коронавируса нарушила логистические цепочки и технологические процессы, из-за чего сроки сдачи субмарины пришлось сдвинуть. Ее ввели в строй в сентябре 2022 года.

Вторую подлодку серии, "Умаита", заложили в сентябре 2013 года и спустили на воду в декабре 2020 года. Она пополнила состав бразильского флота в январе 2024 года.

Надводное водоизмещение новых бразильских субмарин достигает 2000 тонн, длина корпуса – 70,6 метра, ширина – 6 метров. Глубина погружения – 300 метров. Скорость в подводном положении – 21 узел, автономность – 45 дней. Экипаж – 35 человек. По расчетам, подлодка способна выполнять задачи по предназначению 240 дней в году.

Субмарины оснащаются шестью 533-мм торпедными аппаратами. Боезапас – 18 торпед и противокорабельных ракет.