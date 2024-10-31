Президент РФ одобрил государственную программу развития экспорта «Сделано в России»

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Продукция российских производителей нуждается в продвижении за рубежом. Поэтому президент РФ Владимир Путин одобрил государственную программу развития экспорта «Сделано в России».

Об этом сказано в перечне президентских поручений, которые были сформулированы по итогам расширенного заседания Президиума Госсовета РФ.

Созданием и реализацией программы «Сделано в России», согласно поручению президента, должны заняться правительство и Российский экспортный центр (РЭЦ).

Правительству Российской Федерации разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России»

- сказано в документе.

В числе прочего, Путин поручил также утвердить комплекс мер поддержки поставок за рубеж высокотехнологичной продукции российских производителей. При этом для зарубежных потребителей планируется предоставлять беспрецедентные льготы, а бюджетное финансирование принятых мер решено осуществлять вплоть до 2030 года.

Решено создать цифровой сервис для экспортеров, с помощью которого они могут воспользоваться региональными услугами и поддержкой властей в экспортной сфере.

Помимо этого, в принятом документе предусматриваются защита и преференции для отечественных инвестиций в российскую экономику, а сами инвесторы будут поощряться государством.

Также планируются меры содействия межрегиональному сотрудничеству в целях развития экспорта в «опорные страны». Под последними подразумеваются ключевые государства-импортеры, не входящие в число недружественных стран.