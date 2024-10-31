Береговая охрана США приняла на вооружение 57-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 30 октября. Командование Береговой охраны США 24 октября объявило о состоявшейся в Сиэтле церемонии ввода в состав флота быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1157) "Флоренс Финч" (Florence Finch).

"Флоренс Финч" станет вторым из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Астории (шт.Вашингтон).

Компания Bollinger Shipyards передала (WPC 1157) "Флоренс Финч" Береговой охране США в июне 2024 года. Он стал 57-м катером класса "Сентинел" и 183-м катером, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 67 катеров класса "Сентинел". Предполагается закупка дополнительных катеров FRC.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, ширина – 7,62 м, водоизмещение – около 353 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 4000, развивает скорость 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. В состав вооружения входят стабилизированная 25-мм АУ и четыре 12,7-мм пулемета.

Катера предназначены для противодействия незаконному обороту наркотиков, миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.