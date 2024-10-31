Турецкая компания Baykar запустила серийное производство палубного беспилотника Bayraktar TB3

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Турецкая компания Baykar запустила серийное производство разработанного специально для универсального десантного корабля L 400 Anadolu беспилотника Bayraktar TB3. Об этом заявил глава компании Халук Байрактар в интервью агентству Anadolu.

Палубная версия ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB3 пошла в серию, компания планирует поставки данных беспилотников не только турецкому флоту, но и на экспорт. По словам главы Baykar, поставки потенциальным покупателям начнутся в ближайшие пять-шесть месяцев. Другие подробности пока не сообщаются.

Решение о разработке Bayraktar TB3 было принято после того, как универсальный десантный корабль L 400 Anadolu остался без палубной авиации ввиду отказа американцев поставлять истребители F-35B. Беспилотник создан на базе Bayraktar TB2, но поскольку это палубная версия, имеет складывающиеся крылья и способен взлетать и садиться на палубу УДК. Кроме того, у Bayraktar TB3 слегка измененный вид и увеличенные габариты, а также новый турбодизельный авиационный двигатель. Максимальный взлетный вес — 1450 кг, полезная нагрузка — 280 кг. Дальность полета достигает 1,9 тысячи км. Нахождение в воздухе свыше 24 часов. Размах крыльев составляет 14 метров, длина — 8,35 метра. Имеет шесть узлов подвески для размещения различных боеприпасов, оснащен усовершенствованной авионикой, включая многорежимный радар с АФАР.

В этом году беспилотник получил турецкий турбодизельный двигатель PD-170 с системой двухступенчатого турбонаддува, с которым поднялся на высоту 10 тысяч метров. PD-170 позволяет развивать максимальную скорость 300 км/ч и крейсерскую скорость 232 км/ч.