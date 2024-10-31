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Наращивание темпов работы ОПК России оценили

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ.

Эксперт Клинцевич: ОПК России нарастил объемы производства в четыре раза

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России в четыре раза нарастил объемы производства продукции военного назначения. Темпы роста ОПК оценил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с News.ru.

«Удалось расконсервировать советские военные заводы, которые в нынешних условиях оказались очень эффективны. Сейчас наш ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. «Ленты ру») превосходит не только военное производство Украины, но и всего НАТО в целом. Это признают даже на Западе», — оценил эксперт работу ОПК.

Также он отметил, что опыт, полученный российскими войсками в ходе спецоперации, повлиял на боеспособность Вооруженных сил.

Ранее в октябре в концерне «Калашников» сообщили, что выпуск российских дронов-камикадзе повышенного могущества «Куб», которые хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации, увеличат.

В том же месяце глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в 2023 году выпуск танковых снарядов в России вырос более чем в 30 раз.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ОПК АО
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
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