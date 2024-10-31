К 2027 году головной южнокорейский УДК класса "Токто" модернизируют

Военно-морские силы Южной Кореи решили модернизировать универсальный десантный корабль "Токто" (Dokdo), оснастив его новым радаром дальнего действия, инфракрасной системой поиска и слежения, навигационным радаром, боевыми комплексами и акустической системой противодействия торпедам.

Как уточняет Naval News, во вторник, 29 октября, управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило о завершении разработки проекта модернизации головного десантного корабля класса "Токто".

Универсальный десантный корабль "Токто", Южная Корея Википедия

Напомним, что длина УДК этого типа составляет 200 метров, ширина – 31 метр, нормальное водоизмещение – 14 800 тонн (полное – 19 000 тонн). Скорость – до 23 узлов, дальность плавания – 10 000 миль на скорости 18 узлов. Экипаж – 330 человек. Также на борту могут разместиться 720 морпехов, шесть основных боевых танков, семь плавающих бронетранспортеров типа KAAV, два десантных катера и от 7 до 12 многоцелевых вертолетов.

"Токто" построили в 2007 году, а второй УДК этого класса, "Марадо", ввели в строй летом 2021 года. Этот корабль получил различные улучшения, основанные на опыте эксплуатации "Токто". Кроме того, построенный на десять лет позде, "Марадо" оснащен более продвинутыми и обновленными системами. Поэтому проект модернизации устаревших датчиков и оборудования на "Токто" посчитали необходимым.

После предварительных исследований и технико-экономических обоснований в ноябре 2022 года был подписан контракт с HJ Heavy Industries. Комплексную модернизацию планируют начать летом 2025 года, а завершить и вернуть корабль в строй – к 2027 году. Общая стоимость работ составит приблизительно 198 млрд корейских вон (142,9 млн долларов США).

Согласно окончательному проекту, боевая система "Токто", изначально созданная совместно с зарубежными партнерами, будет заменена на Naval Shield Baseline 3.0 от южнокорейской Hanwha Systems. Такая же система сегодня развернута на фрегатах третьего поколения класса FFX. Предполагается, что после этого скорость обработки информации возрастет в 100 раз, а количество отслеживаемых целей – в пять раз.

Радар SMART-L производства европейской компании Thales заменят на южнокорейскую четырехстороннюю РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая также используется на фрегатах FFX. Это позволит вдвое увеличить как радиус обнаружение, так и количество целей, которые система сможет обработать.

Систему инфракрасного поиска и отслеживания Vampir от Safran заменят на SAQ-600K от Hanwha Systems, а 3D-радар контроля воздушного и надводного пространства MW-08 от Thales – на SPS-550K от южнокорейской LIG Nex1.