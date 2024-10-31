Глава Минобороны Ирана заявил, что атака Израиля 26 октября не помешала производству ракет

Дубай. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил в среду, что удары Израиля 26 октября не прервали работу иранской военной промышленности, в том числе выпускающей ракеты.

"Процесс производства таких вооружений, как ракеты, нарушен не был", - приводит его слова агентство "Тасним".

Он также опроверг предположения, будто израильские истребители во время атаки входили в воздушное пространство Ирана. Кроме того, министр назвал недостоверными сообщения, что израильским военным удалось нанести ущерб базе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в провинции Семнан, где находится космический центр Шахруд под управлением ВВС КСИР.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате ударов погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.