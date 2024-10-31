Бразилия планирует приобрести 30 УБС М-346 "Мастер" Блок.20 группы Leonardo

ЦАМТО, 30 октября. Бразилия ведет переговоры по заключению соглашения с Италией, предусматривающего приобретение 30 реактивных учебно-тренировочных самолетов М-346 "Мастер" в версии легкого боевого самолета Блок.20.

По информации Infodefensa.com, переговоры между Бразилией и Италией касаются закупки 24 самолетов группы Leonardo для переоснащения двух эскадрилий бразильских ВВС, а также шести – для морской авиации.

Рассматриваемый вариант М-346, кроме учебных задач, сможет применять широкий спектр вооружения класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" за счет установки новой БРЛС Raytheon PhantomStrike AESA (аналогичная устанавливается на новом южнокорейском УБС FA-50 Блок.20).

Впервые информация о возможной закупке итальянских самолетов появились сразу после того, как министр обороны Бразилии сел в кабину М-346 "Мастер" Блок.20 в ходе выставки Фарнборо 2024 года. Сейчас, по информации издания, появилась информация о планируемой встрече премьер-министра Италии Джорджии Мелони и президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы, в ходе которой будет обсуждено возможное соглашение по закупке 30 УБС.

Как ожидается, в ВВС Бразилии М-346 "Мастер" Блок.20 заменят Embraer A-1 AMX, которые будут выведены из эксплуатации в конце 2025 года. В морской авиации будет списано шесть A-4 "Скайхок".

В группе Leonardo заявили о готовности ускорить поставку первой партии М-346 по бразильскому заказу, чтобы устранить возникший пробел в боевых возможностях ВВС в связи с предстоящим списанием A-1 AMX.

Как заявил руководитель итальянской компании ресурсу Infodefensa.com, ускоренная поставка будет осуществлена по аналогии с ВВС Нигерии, которые уже в конце этого года получат первую партию из шести самолетов по недавно заключенному контракту на поставку 24 машин.