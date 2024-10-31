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Военное обозрение

Показаны кадры работы созданного российскими военными дрона-ловушки для перехвата БПЛА противника

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена работа созданной российскими военными ловушки для беспилотников противника. Дрон-ловушка выпускает специальную сеть, опутывающую несущие винты вражеского БПЛА.

Разработанный специалистами в области беспилотных систем «Южной» группировки войск ВС РФ бепилотник в воздухе приближается к аппарату противника сверху и обезвреживает его. С помощью ловушек этого типа в течение двух месяцев удалось обезвредить 560 дронов ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Российские беспилотные системы продолжают беспрерывно развиваться. Так, вследствие активного применения противником FPV-дронов для сбития наших разведывательных БПЛА появились отечественные беспилотники, использующие камеры с машинным зрением, способные обнаруживать подлет вражеского дрона-перехватчика, после чего аппарат успешно уклоняется от атаки, меняя траекторию и высоту полета.

Ранее сообщалось, что российские дальнобойные дроны-камикадзе типа «Герань-2» начали оснащать камерами для наблюдения за местностью. Фактически это означает, что беспилотники-камикадзе вдобавок к своим основным функциям теперь способны осуществлять разведку местности, в том числе в глубоком тылу противника, куда не способны долетать дроны ZALA, Supercam или «Орлан-10». Даже несмотря на то, что «Герани» не могут кружить над целями, какие-то сведения в ходе вылета «в один конец» получить вполне реально.

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Беспилотные системы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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