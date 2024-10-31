Песков рассказал о порядке проведения тренировки сил ядерного сдерживания

Песков: есть механизм уведомления стран о тренировках сил ядерного сдерживания

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Есть определенный механизм уведомления стран о тренировках стратегических сил ядерного сдерживания, разные страны реагируют по-разному, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Это действительно одна из регулярных тренировок. Конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках. Заявления президента Владимира Путина каждый раз важны, и каждый раз они с интересом воспринимаются везде", - сказал он журналистам на вопрос, можно ли считать тренировку сил ядерного сдерживания определенным сигналом Западу.

Во вторник президент России Владимир Путин провёл тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. О порядке проведения тренировки президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.