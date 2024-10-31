Войти
ТАСС

Фицо заявил, что РФ не хочет эскалации конфликта на Украине

223
0
0
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

По словам премьер-министра Словакии, Россия нуждается в собственных гарантиях безопасности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия не заинтересована в эскалации конфликта, она стремиться обеспечить свою безопасность. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для программы "60 минут" на телеканале "".

"Нет никакой рациональной подоплеки в том, что Россия заинтересована в конфликте со всем миром. Зачем, если нам всем нужно работать вместе, мы должны существовать все вместе, - сказал он. - При этом надо понимать, что как и Украина, Россия тоже нуждается в собственных гарантиях безопасности. Я это очень хорошо понимаю и еще раз повторю, что я знаю, почему в феврале 2022 года возник этот конфликт". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 08:22
  • 5327
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро