Фицо заявил, что РФ не хочет эскалации конфликта на Украине

По словам премьер-министра Словакии, Россия нуждается в собственных гарантиях безопасности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия не заинтересована в эскалации конфликта, она стремиться обеспечить свою безопасность. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для программы "60 минут" на телеканале "".

"Нет никакой рациональной подоплеки в том, что Россия заинтересована в конфликте со всем миром. Зачем, если нам всем нужно работать вместе, мы должны существовать все вместе, - сказал он. - При этом надо понимать, что как и Украина, Россия тоже нуждается в собственных гарантиях безопасности. Я это очень хорошо понимаю и еще раз повторю, что я знаю, почему в феврале 2022 года возник этот конфликт".